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Друге срібло за день! Український велогонщик став мультимедалістом Паралімпіади у Токіо

Сергій Шаховець
31 серпня, 09:13
34-річний Єгор Дементьєв виграв 56-у медаль для української збірної на Паралімпійських іграх у Токіо

Єгор Дементьєв завоював срібну медаль на Паралімпіаді-2020 / Фото: Getty Images

У гонці з роздільним стартом український велогонщик Єгор Дементьєв показав другий результат 43:19,11 на дистанції 32 км (клас C5).

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Перемогу в заїзді здобув нідерландський спортсмен Даніель Абрахам Гебра.

Для 34-річного українця це друга медаль на Іграх у Токіо, раніше він виграв бронзу в індивідуальній гонці переслідування на 4000 м в класі С5.

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Це 56-я медаль українських спортсменів на Паралімпійських іграх у Токіо. В активі українців 12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових нагород.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

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