Всю команду Австралії закрили в кімнатах на Олімпіаді через контакт із зараженим чемпіоном

На Іграх-2020 збірна Австралії з легкої атлетики пішла на карантин у повному складі, а 30 липня в Японії вже починаються змагання Королеви спорту

Сем Кендрікс і Кертіс Маршалл поставив під загрозу Австралію

63 атлета з команди Австралії виявилися ізольовані в своїх кімнатах в Олімпійському селищі в Токіо через контакт із зараженим коронавірусом.

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Виступ австралійських легкоатлетів на Іграх в Японії опинився під загрозою через контакт стрибуна з жердиною Кертіса Маршалла з американським жердинник Семом Кендріксом, який сьогодні здав позитивний тест на коронавірус. Спортсмени тренувалися разом.

Маршалл теж відразу здав тест – якщо він виявиться негативним, то спортсмен залишиться в ізоляції на деякий час, але інша частина збірної зможе виступати. А ось призер ОІ-2016 і дворазовий чемпіон світу Кендрікс боротьбу за медалі завершив, навіть не стартувавши.

Дивіться, як Кендрікс виступав на Діамантовій лізі

Турнір з легкої атлетики на Олімпіади-2020 в Токіо почнеться 30 липня.

Раніше людина з коронавірусом вперше виступила на Олімпіаді. Нідерландський весляр Фінн Флорейн здав позитивний тест на коронавірус вже після того, як взяв участь у змаганнях.