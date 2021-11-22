22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Вслід за Майклом Джексоном. Український боксер приймає процедури, що продовжують життя!

Юлія Сениско
22 листопада, 18:00
Найепатажніший вітчизняний боксер ретельно слідкує за своїм здоровям та регулярно відвідує кріокамеру

Іван Редкач приймає кріопроцедури

Іван Редкач не відстає від модних тенденцій і вдається до різних способів, які дозволяють тримати тіло у прекрасній фізичній формі. Один із прийомів швидко привести себе до ладу – кріопроцедури

Реклама

"Відновлення після бою",- підписав світлину спортсмен у своєму Instagram

Варто відзначити, що в спортивній медицині кріопроцедури використовуються для лікування і реабілітації гострих спортивних травм, підтримки фізичної форми та підготовці спортсмена до змагань.

"Худну. Стало холодно!",- ділиться враженнями спортсмен

Реклама

"Після трьох тренувань"

"Найкраще місце для відновлення!",- зізнається Іван Редкач

Нагадаємо, що у свій час Майкл Джексон також вдавався до різних способів продовження життя.

Реклама

Відтак, придбав кислородну капсулу за 100 тисяч доларів у якій міг проводити по декілька годин на день. Кислород мав допомогти уповільнити ріст нових клітин і тим самим призупинити процес старіння. Однак чуда не сталось і співак помер 51-му році життя.

Схоже український спортсмен вирішив дати шанс чудодійним процедурам.

Нагадаємо, що боксер уже достатньо часу проживає в США і зовсім нещодавно оголосив незвичайний конкурс для своїх підписників, призом за який стане новенький Mercedes-Benz.