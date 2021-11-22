Вслед за Майклом Джексоном. Украинский боксер принимает продлевающие жизнь процедуры!

Иван Редкач принимает криопроцедуры

Иван Редкач не отстает от модных тенденций и прибегает к разным способам, которые позволяют держать тело в прекрасной физической форме. Один из приемов быстро привести себя в порядок – криопроцедуры

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"Восстановление после боя!",- подписал фотографию спортсмен в своем Instagram

Следует отметить, что в спортивной медицине криотерапию используют для лечения и реабилитации острых спортивных травм, поддержания физической формы и подготовки спортсмена к соревнованиям.

"Худею. Стало холодно!",- делится впечатлениями спортсмен

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"После трёх тренировок"

"Лучшее место для восстановления!",- признается Иван Редкач

Следует отметить, что в свое время Майкл Джексон также прибегал к разным способам продления жизни.

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К примеру, приобрел кислородную капсулу за 100 тысяч долларов в которой мог проводить по несколько часов в день. Кислород должен был помочь замедлить рост новых клеток и тем самым приостановить процесс старения. Однако чуда не произошло и певец умер на 51-м году жизни.

Похоже, украинский спортсмен все же решил дать шанс чудодейственным процедурам.

Иван Редкач / Фото: Instagram

Напомним, что боксер достаточно долго живёт в США и совсем недавно объявил необычный конкурс для своих подписчиков, призом за который станет новенький Mercedes-Benz.