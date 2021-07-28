Всі зусилля німецьких гімнасток витрачені даремно: сексуальна розминка італійки викликала фурор в Мережі

Відео розминки італійської гімнастки Елізи Менегіні стало вірусним в Мережі. Італійська красуня викликала фурор серед фанатів спорту і для цього їй навіть не довелося роздягатися

Розминка Елізи Менегіні викликала фурор в Мережі

Відео було записано в квітні 2021 року ще до старту Олімпіади в Токіо, але зараз воно знову стало популярним на сайтах, присвячених Іграм-2020.

Ще більшого резонансу серед фанатів відео викликало після протесту німецьких гімнасток, які відмовилися показувати ноги.

"Ми хочемо показати, що гімнастика є прекрасною, незалежно від того, у що одягнені гімнастки", – заявила одна зі спортсменок.

Але всі їхні потуги виявилися марними, адже Елізі Менегіні не довелося показувати ноги, щоб привернути увагу чоловіків.

"Навіть якщо ви носите спортивні костюми, ви залишаєтеся сексуальними. Всі зусилля німецьких гімнасток витрачені даремно", – написав один з користувачів.

Інші ж коментатори запропонували дати дівчині золоту медаль тільки за саме відео. До речі, Менегіні не потрапила до складу збірної Італії на Олімпіаду-2020.

Елізі 23 роки. Вона брала участь в чемпіонаті світу і трьох чемпіонатах Європи.

Двічі вигравала чемпіонат Італії, в юніорському віці брала срібну медаль на чемпіонаті Європи 2012 року.

Разом з командою Італії брала участь в Олімпіаді 2016.