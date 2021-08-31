Всі українські медалі Паралімпіади 31 серпня

Максим Крипак золотий медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters

Сьогодні українці завоювали три золоті нагороди, шість срібних і чотири – бронзові нагороди. Після 31-го серпня Україна посідає п'яте місце в медальному заліку Паралімпіади-2020. У нас вже 67 медалей!

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ЗОЛОТО

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Андрій Трусов (плавання, 50 м вільний стиль, клас S7)

(плавання, 50 м вільний стиль, клас S7) Максим Кріпак (плавання, 100 м батерфляй, клас S10)

(плавання, 100 м батерфляй, клас S10) Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)

СРІБЛО

Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас – Т37)

(легка атлетика, біг на 400 м, клас – Т37) Єгор Дементьєв (велоспорт, гонка з роздільним стартом, клас – С5)

(велоспорт, гонка з роздільним стартом, клас – С5) Максим Веракса (плавання, 100 метрів, вільний стиль, клас – S12)

(плавання, 100 метрів, вільний стиль, клас – S12) Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F20)

(легка атлетика, штовхання ядра, клас – F20) Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 метрів, клас – Т20)

(легка атлетика, біг на 400 метрів, клас – Т20) Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 метрів, клас – Т37).

БРОНЗА