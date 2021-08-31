Всі українські медалі Паралімпіади 31 серпня

Максим Крипак золотий медаліст Паралімпіади-2020 / Фото: Reuters
Сьогодні українці завоювали три золоті нагороди, шість срібних і чотири – бронзові нагороди. Після 31-го серпня Україна посідає п'яте місце в медальному заліку Паралімпіади-2020. У нас вже 67 медалей!
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- Андрій Трусов (плавання, 50 м вільний стиль, клас S7)
- Максим Кріпак (плавання, 100 м батерфляй, клас S10)
- Максим Коваль (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20)
- Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 400 м, клас – Т37)
- Єгор Дементьєв (велоспорт, гонка з роздільним стартом, клас – С5)
- Максим Веракса (плавання, 100 метрів, вільний стиль, клас – S12)
- Олександр Яровий (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F20)
- Юлія Шуляр (легка атлетика, біг на 400 метрів, клас – Т20)
- Наталія Кобзар (легка атлетика, біг на 400 метрів, клас – Т37).
- Василь Крайник (плавання, 200 метрів, комплексний стиль, клас – S14)
- Євген Богодайко (плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас – S7)
- Єлизавета Мерешко (плавання, 100 метрів, вільний стиль, клас – S7)
- Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирило Гаращенко (плавання, мікстестафета, 4х100 метрів, вільний стиль, класи S11-S13).