Все украинские медали Паралимпиады 31 августа

Максим Крипак золотой медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters
Сегодня украинцы завоевали три золотые награды, шесть серебряных и четыре – бронзовых наград. После 31-го августа Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020. У нас уже 67 медалей!
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- Андрей Трусов (плавание, 50 м вольный стиль, класс S7)
- Максим Крипак (плавание, 100 м баттерфляй, класс S10)
- Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20)
- Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 400 м, класс – Т37)
- Егор Дементьев (велоспорт, гонка с раздельным стартом, класс – С5)
- Максим Веракса (плавание, 100 метров, вольный стиль, класс – S12)
- Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс – F20)
- Юлия Шуляр (легкая атлетика, бег на 400 метров, класс – Т20)
- Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 400 метров, класс – Т37).
- Василий Крайник (плавание, 200 метров, комплексный стиль, класс – S14)
- Евгений Богодайко (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс – S7)
- Елизавета Мерешко (плавание, 100 метров, вольный стиль, класс – S7)
- Марина Пиддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирилл Гаращенко (плавание, микстестафета, 4х100 метров, свободный стиль, классы S11-S13).