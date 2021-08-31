Все украинские медали Паралимпиады 31 августа

Максим Крипак золотой медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Сегодня украинцы завоевали три золотые награды, шесть серебряных и четыре – бронзовых наград. После 31-го августа Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020. У нас уже 67 медалей!

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ЗОЛОТО

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Андрей Трусов (плавание, 50 м вольный стиль, класс S7)

(плавание, 50 м вольный стиль, класс S7) Максим Крипак (плавание, 100 м баттерфляй, класс S10)

(плавание, 100 м баттерфляй, класс S10) Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20)

СЕРЕБРО

Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 400 м, класс – Т37)

(легкая атлетика, бег на 400 м, класс – Т37) Егор Дементьев (велоспорт, гонка с раздельным стартом, класс – С5)

(велоспорт, гонка с раздельным стартом, класс – С5) Максим Веракса (плавание, 100 метров, вольный стиль, класс – S12)

(плавание, 100 метров, вольный стиль, класс – S12) Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс – F20)

(легкая атлетика, толкание ядра, класс – F20) Юлия Шуляр (легкая атлетика, бег на 400 метров, класс – Т20)

(легкая атлетика, бег на 400 метров, класс – Т20) Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 400 метров, класс – Т37).

БРОНЗА