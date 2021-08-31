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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Все украинские медали Паралимпиады 31 августа

Сергей Шаховец
31 августа, 16:29
В седьмой день Паралимпийских игр в Токио украинские спортсмены пополнили копилку нашей страны 13 медалями. 31 августа Украина завершила на пятом месте в медальном зачете

Максим Крипак золотой медалист Паралимпиады-2020 / Фото: Reuters

Сегодня украинцы завоевали три золотые награды, шесть серебряных и четыре – бронзовых наград. После 31-го августа Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020. У нас уже 67 медалей!

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ЗОЛОТО

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  • Андрей Трусов (плавание, 50 м вольный стиль, класс S7)
  • Максим Крипак (плавание, 100 м баттерфляй, класс S10)
  • Максим Коваль (легкая атлетика, толкание ядра, класс F20)

СЕРЕБРО

  • Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 400 м, класс – Т37)
  • Егор Дементьев (велоспорт, гонка с раздельным стартом, класс – С5)
  • Максим Веракса (плавание, 100 метров, вольный стиль, класс – S12)
  • Александр Яровой (легкая атлетика, толкание ядра, класс – F20)
  • Юлия Шуляр (легкая атлетика, бег на 400 метров, класс – Т20)
  • Наталья Кобзарь (легкая атлетика, бег на 400 метров, класс – Т37).

БРОНЗА

  • Василий Крайник (плавание, 200 метров, комплексный стиль, класс – S14)
  • Евгений Богодайко (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс – S7)
  • Елизавета Мерешко (плавание, 100 метров, вольный стиль, класс – S7)
  • Марина Пиддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко, Кирилл Гаращенко (плавание, микстестафета, 4х100 метров, свободный стиль, классы S11-S13).

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