Всі українські медалі Паралімпіади 30 серпня

Українці завоювали в понеділок дев'ять медалей / Фото: Reuters
Сьогодні українці завоювали одну золоту нагороду, чотири срібних і чотири – бронзових нагород. Після 30-го серпня Україна посідає п'яте місце в медальному заліку Паралімпіади-2020. У нас вже 54 медалі!
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ЗОЛОТО
- Андрій Трусов (Плавання, 100 м на спині)
СРІБЛО
- Ігор Цвєтов (Легка атлетика, 100 м)
- Андрій Дорошенко (Стрільба, ПВ 10 м)
- Михайло Сербін (Плавання, 200 м комплексне плавання)
- Яна Лебедєва (Легка атлетика, метання диску)
БРОНЗА
- Роман Павлик (Легка атлетика, стрибки у довжину)
- Ірина Щетніков (Стрільба, ПВ 10 м)
- Україна (Плавання, естафета 4х100 м)
- Зоя Овсій (Легка атлетика, метання диску)