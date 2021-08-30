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Всі українські медалі Паралімпіади 30 серпня

Олександр Трикіша
30 серпня, 16:14
У шостий день Паралімпійських ігор у Токіо українські пара-атлети поповнили скарбничку нашої країни дев'ятьма медалями. 30 серпня Україна завершила на п'ятому місці в медальному заліку

Українці завоювали в понеділок дев'ять медалей / Фото: Reuters

Сьогодні українці завоювали одну золоту нагороду, чотири срібних і чотири – бронзових нагород. Після 30-го серпня Україна посідає п'яте місце в медальному заліку Паралімпіади-2020. У нас вже 54 медалі!

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ЗОЛОТО

  • Андрій Трусов (Плавання, 100 м на спині)

СРІБЛО

  • Ігор Цвєтов (Легка атлетика, 100 м)
  • Андрій Дорошенко (Стрільба, ПВ 10 м)
  • Михайло Сербін (Плавання, 200 м комплексне плавання)
  • Яна Лебедєва (Легка атлетика, метання диску)

БРОНЗА

  • Роман Павлик (Легка атлетика, стрибки у довжину)
  • Ірина Щетніков (Стрільба, ПВ 10 м)
  • Україна (Плавання, естафета 4х100 м)
  • Зоя Овсій (Легка атлетика, метання диску)

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