Всі українські медалі Паралімпіади 30 серпня

Українці завоювали в понеділок дев'ять медалей / Фото: Reuters

Сьогодні українці завоювали одну золоту нагороду, чотири срібних і чотири – бронзових нагород. Після 30-го серпня Україна посідає п'яте місце в медальному заліку Паралімпіади-2020. У нас вже 54 медалі!

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ЗОЛОТО

Андрій Трусов (Плавання, 100 м на спині)

СРІБЛО

Ігор Цвєтов (Легка атлетика, 100 м)

(Легка атлетика, 100 м) Андрій Дорошенко (Стрільба, ПВ 10 м)

(Стрільба, ПВ 10 м) Михайло Сербін (Плавання, 200 м комплексне плавання)

(Плавання, 200 м комплексне плавання) Яна Лебедєва (Легка атлетика, метання диску)

БРОНЗА