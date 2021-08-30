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Казахстан --
Украина --
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Украина --
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Все украинские медали Паралимпиады 30 августа

Александр Трикиша
30 августа, 16:14
В шестой день Паралимпийских игр в Токио украинские пара-атлеты пополнили копилку нашей страны девятью медалями. 30 августа Украина завершила на пятом месте в медальном зачете

Украинцы завоевали в понедельник девять медалей / Фото: Reuters

Сегодня украинцы завоевали одну золотую награду, четыре серебряных и четыре – бронзовых наград. После 30-го августа Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020. У нас уже 54 медали!

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ЗОЛОТО

  • Андрей Трусов (плавание, 100 м на спине)

СЕРЕБРО

  • Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м)
  • Андрей Дорошенко (стрельба, ПВ 10 м)
  • Михаил Сербин (плавание, 200 м комплексное плавание)
  • Яна Лебедева (легкая атлетика, метание диска)

БРОНЗА

  • Роман Павлик (легкая атлетика, прыжки в длину)
  • Ирина Щетник (стрельба, ПВ 10 м)
  • Украина (плавание, эстафета 4х100 м)
  • Зоя Овсий (легкая атлетика, метание диска)

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