Все украинские медали Паралимпиады 30 августа

Украинцы завоевали в понедельник девять медалей / Фото: Reuters

Сегодня украинцы завоевали одну золотую награду, четыре серебряных и четыре – бронзовых наград. После 30-го августа Украина занимает пятое место в медальном зачете Паралимпиады-2020. У нас уже 54 медали!

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ЗОЛОТО

Андрей Трусов (плавание, 100 м на спине)

СЕРЕБРО

Игорь Цветов (легкая атлетика, 100 м)

(легкая атлетика, 100 м) Андрей Дорошенко (стрельба, ПВ 10 м)

(стрельба, ПВ 10 м) Михаил Сербин (плавание, 200 м комплексное плавание)

(плавание, 200 м комплексное плавание) Яна Лебедева (легкая атлетика, метание диска)

БРОНЗА