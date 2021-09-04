Всі українські медалі Паралімпіади-2020 4 вересня

Василь Ковальчук завоював бронзову медаль на Паралімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters
У передостанній день Паралімпіади-2020 українські спортсмени завоювали чотири нагороди, з яких три срібні та одна бронзова. Всього на рахунку наших паралімпійців 98 медалей.
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- Ігор Цвєтов (легка атлетика, біг на 200 м, клас – T35)
- Марина Манжула (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас – KL1)
- Оксана Ботурчук (легка атлетика, біг на 200 метрів, клас – T12)
- Василь Ковальчук (кульова стрільба, стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст 50 м, клас – SH2)
Нагадаємо, що сьогодні бігун Ігор Цвєтов став дворазовим призером Ігор у Токіо, завоювавши в бігу на 200 метрів срібну медаль.
Ще одну срібну нагороду в легкій атлетиці принесла Оксана Ботурчук. Оксана стала срібною призеркою в бігу на 200 метрів серед спортсменів з порушенням зору.
Третю срібну медаль Україні завоювала Марина Мажула, яка виступала в змаганнях на байдарці-одиночці.
І нарешті, бронзову медаль приніс Василь Ковальчук у стрільбі з гвинтівки з дистанції 50 метрів. Від срібла його відокремила всього одна сота бала!
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