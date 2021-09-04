Все украинские медали Паралимпиады-2020 4 сентября

Василий Ковальчук завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters
В предпоследний день Паралимпиады-2020 украинские спортсмены завоевали четыре награды, из которых три серебряные и одна бронзовая. Всего на счету наших паралимпийцев 98 медалей.
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- Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 200 м, класс – T35)
- Марина Манжула (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс – KL1)
- Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 200 метров, класс – T12)
- Василий Ковальчук (пулевая стрельба, стрельба из пневматической винтовки, микст 50 м, класс – SH2)
Напомним, что сегодня бегун Игорь Цветов стал двукратным призером Игр в Токио, завоевав в беге на 200 метров серебряную медаль.
Еще одну серебряную награду в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук. Оксана стала серебряной призеркой в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением зрения.
Третью серебряную медаль Украине завоевала Марина Мажула, которая выступала в соревнованиях на байдарке-одиночке.
И наконец, бронзовую медаль принес Василий Ковальчук в стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров. От серебра его отделила всего одна сотая балла!
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