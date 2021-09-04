Все украинские медали Паралимпиады-2020 4 сентября

Василий Ковальчук завоевал бронзовую медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

В предпоследний день Паралимпиады-2020 украинские спортсмены завоевали четыре награды, из которых три серебряные и одна бронзовая. Всего на счету наших паралимпийцев 98 медалей.

Читайте также: О ней снимают фильмы: украинка выиграла девятую медаль на Паралимпиаде

СЕРЕБРО

Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 200 м, класс – T35)

(легкая атлетика, бег на 200 м, класс – T35) Марина Манжула (гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс – KL1)

(гребля на байдарках и каноэ, байдарка-одиночка, 200 м, класс – KL1) Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 200 метров, класс – T12)

БРОНЗА

Василий Ковальчук (пулевая стрельба, стрельба из пневматической винтовки, микст 50 м, класс – SH2)

Напомним, что сегодня бегун Игорь Цветов стал двукратным призером Игр в Токио, завоевав в беге на 200 метров серебряную медаль.

Игорь Цветов завоевал серебряную медаль / Фото: REUTERS

Еще одну серебряную награду в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук. Оксана стала серебряной призеркой в беге на 200 метров среди спортсменов с нарушением зрения.

Реклама

Оксана Ботурчук завоевала серебро Токио-2020 / Фото: REUTERS

Третью серебряную медаль Украине завоевала Марина Мажула, которая выступала в соревнованиях на байдарке-одиночке.

Марина Мажула стала второй в гребле на байдарке-одиночке / Фото: Getty Images

И наконец, бронзовую медаль принес Василий Ковальчук в стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров. От серебра его отделила всего одна сотая балла!

Василий Ковальчук завоевал в Токио вторую медаль / Фото: REUTERS

Смотрите также Медальный зачет Паралимпиады-2020