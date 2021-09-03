Всі українські медалі Паралімпіади-2020 3 вересня

Денис Остапченко завоевал золотую медаль в плавании на 200 м. / Фото: Reuters
Десятий день Паралімпіади-2020 приніс українській збірній десять нагород, з яких чотири золоті, п'ять срібних і одна бронзова. Всього на рахунку наших спортсменів 94 медалі!
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- Сергій Ємельянов (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас – KL3)
- Максим Крипак (плавання, 200 м, комплексний стиль, клас – S10)
- Денис Остапченко (плавання, 200 м, вільний стиль, клас – S3)
- Зоя Овсій (легка атлетика, метання булави, клас – F51)
- Микола Синюк (веслування на байдарках і каное, байдарка-одиночка, 200 м, клас – KL2)
- Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна гонка, С4-5)
- Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 м, клас – T20)
- Микола Жабняк (легка атлетика, метання диска, клас – F37)
- Андрій Трусов (плавання, 50 м, батерфляй, клас – S7)
- Денис Дубров (плавання, 100 м, батерфляй, клас – S8)
Раніше ми писали, що Максим Крипак підтвердив статус головної зірки Паралімпійських ігор у Токіо – на рахунку плавця з Харкова стало вже сім нагород, включаючи п'ять золотих.