1 листопада 17:00
Дніпро-1 4
Минай 0
1 листопада 19:30
Ворскла 0
Чорноморець 0
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Все дуже серйозно: Агуеро пропустить три місяці через проблеми із серцем

Павло Василенко
1 листопада, 22:47
У Барселоні прокоментували стан нападаючого Серхіо Агуеро, який був замінений під час матчу 12-го туру Ла Ліги з Алавесом (1:1) через тахікардію

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

На даний час аргентинець перебуває під наглядом лікарів. Через проблеми із серцем Агуеро вибув з ладу мінімум на три місяці, повідомляє прес-служба Барселони.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Агуеро виявлено тахікардію. Форвард залишав поле, тримаючись за груди і відчуваючи проблеми з диханням.

Реклама

Тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера Барселони Серхі Бархуан після матчу розповів, що Серхіо відчув легке запаморочення. Інші подробиці про стан Агуеро офіційно не наводяться.

33-річний футболіст цього сезону провів п'ять матчів за Барселону і забив один м'яч.

Реклама

Нагадаємо, що 2 листопада Барселона у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє з Динамо. Поєдинок пройде у Києві на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22:00.