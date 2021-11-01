Все дуже серйозно: Агуеро пропустить три місяці через проблеми із серцем

Серхіо Агуеро / Фото: Reuters

На даний час аргентинець перебуває під наглядом лікарів. Через проблеми із серцем Агуеро вибув з ладу мінімум на три місяці, повідомляє прес-служба Барселони.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Агуеро виявлено тахікардію. Форвард залишав поле, тримаючись за груди і відчуваючи проблеми з диханням.

Реклама

Тимчасово виконуючий обов'язки головного тренера Барселони Серхі Бархуан після матчу розповів, що Серхіо відчув легке запаморочення. Інші подробиці про стан Агуеро офіційно не наводяться.

33-річний футболіст цього сезону провів п'ять матчів за Барселону і забив один м'яч.

Реклама

Нагадаємо, що 2 листопада Барселона у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє з Динамо. Поєдинок пройде у Києві на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 22:00.