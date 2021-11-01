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Все очень серьезно: Агуэро пропустит три месяца из-за проблем с сердцем

Павел Василенко
1 ноября, 22:47
В Барселоне прокомментировали состояние нападающего Серхио Агуэро, который был заменен во время матча 12-го тура Ла Лиги с Алавесом (1:1) из-за тахикардии

Серхио Агуэро / Фото: Reuters

В данный момент аргентинец находится под наблюдением врачей. Из-за проблем с сердцем Агуэро выбыл из строя минимум на три месяца, сообщает пресс-служба Барселоны.

Ранее СМИ сообщили, что у Агуэро выявлена тахикардия. Форвард покидал поле, держась за грудь и испытывая проблемы с дыханием.

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Временно исполняющий обязанности главного тренера Барселоны Серхи Бархуан после матча рассказал, что Серхио почувствовал легкое головокружение. Другие подробности о состоянии Агуэро официально не приводятся.

33-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за Барселону и забил один мяч.

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Напомним, что 2 ноября Барселона в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с Динамо. Поединок пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00.