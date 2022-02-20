Усі медалісти останнього дня Олімпіади-2022

Фіни взяли золото у хокеї / Фото: REUTERS
Сьогодні визначилися чемпіони у гірських лижах, керлінгу, бобслеї, хокей та лижних гонках.
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На цьому Олімпіада-2022 закінчується. О 14:00 за київським часом на центральному стадіоні в Пекіні пройде церемонія закриття Ігор та передача естафети Мілану – саме в цьому місті пройде наступна зимова Олімпіада у 2026 році.
Список медалістів останнього дня Олімпіади-2022
Гірські лижі
Паралельний слалом. Командний мікст
- 1. Австрія
- 2. Німеччина
- 3. Норвегія
Керлінг
Жінки
- 1. Великобританія
- 2. Японія
- 3. Швеція
Бобслей
Четвірки, чоловіки
- 1. Німеччина
- 2. Німеччина
- 3. Канада
Лижні гонки
30 км, вільний стиль. Жінки
- 1. Тереза Йохауг (Норвегія)
- 2. Джессіка Дігінс (США)
- 3. Кертту Нісканен (Фінляндія)
Хокей
Чоловіки
- 1. Фінляндія
- 2. РОК
- 3. Словаччина