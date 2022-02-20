20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти останнього дня Олімпіади-2022

Олександр Трикіша
20 лютого, 09:04
На Олімпійських іграх у Пекіні завершились усі змагання. Сьогодні визначилися чемпіони у п'яти видах спорту. Дивіться список усіх медалістів дня

Фіни взяли золото у хокеї / Фото: REUTERS

Сьогодні визначилися чемпіони у гірських лижах, керлінгу, бобслеї, хокей та лижних гонках.

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На цьому Олімпіада-2022 закінчується. О 14:00 за київським часом на центральному стадіоні в Пекіні пройде церемонія закриття Ігор та передача естафети Мілану – саме в цьому місті пройде наступна зимова Олімпіада у 2026 році.

Список медалістів останнього дня Олімпіади-2022

Гірські лижі

Паралельний слалом. Командний мікст

  • 1. Австрія
  • 2. Німеччина
  • 3. Норвегія

Керлінг

Жінки

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  • 1. Великобританія
  • 2. Японія
  • 3. Швеція

Бобслей

Четвірки, чоловіки

  • 1. Німеччина
  • 2. Німеччина
  • 3. Канада

Лижні гонки

30 км, вільний стиль. Жінки

  • 1. Тереза Йохауг (Норвегія)
  • 2. Джессіка Дігінс (США)
  • 3. Кертту Нісканен (Фінляндія)

Хокей

Чоловіки

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  • 1. Фінляндія
  • 2. РОК
  • 3. Словаччина