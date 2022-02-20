Усі медалісти останнього дня Олімпіади-2022

Фіни взяли золото у хокеї / Фото: REUTERS

Сьогодні визначилися чемпіони у гірських лижах, керлінгу, бобслеї, хокей та лижних гонках.

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На цьому Олімпіада-2022 закінчується. О 14:00 за київським часом на центральному стадіоні в Пекіні пройде церемонія закриття Ігор та передача естафети Мілану – саме в цьому місті пройде наступна зимова Олімпіада у 2026 році.

Список медалістів останнього дня Олімпіади-2022

Гірські лижі

Паралельний слалом. Командний мікст

1. Австрія

2. Німеччина

3. Норвегія

Керлінг

Жінки

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1. Великобританія

2. Японія

3. Швеція

Бобслей

Четвірки, чоловіки

1. Німеччина

2. Німеччина

3. Канада

Лижні гонки

30 км, вільний стиль. Жінки

1. Тереза Йохауг (Норвегія)

2. Джессіка Дігінс (США)

3. Кертту Нісканен (Фінляндія)

Хокей

Чоловіки

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