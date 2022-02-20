20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты последнего дня Олимпиады-2022

Александр Трикиша
20 февраля, 09:04
На Олимпийских играх в Пекине завершились все соревнования. Сегодня определились чемпионы в пяти видах спорта. Смотрите список всех медалистов дня

Финны взяли золото в хоккее / Фото: REUTERS

Сегодня определились чемпионы в горных лыжах, керлинге, бобслее, хоккее и лыжных гонках.

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На этом Олимпиада-2022 заканчивается. В 14:00 по Киеву на центральном стадионе в Пекине пройдет церемония закрытия Игр и передача эстафеты Милану – именно в этом городе пройдет следующая зимняя Олимпиада в 2026 году.

Список медалистов последнего дня Олимпиады-2022

Горные лыжи

Параллельный слалом. Командный микст

  • 1. Австрия
  • 2. Германия
  • 3. Норвегия

Керлинг

Женщины

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  • 1. Великобритания
  • 2. Япония
  • 3. Швеция

Бобслей

Четверки, мужчины

  • 1. Германия
  • 2. Германия
  • 3. Канада

Лыжные гонки

30 км, свободный стиль. Женщины

  • 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
  • 2. Джессика Диггинс (США)
  • 3. Кертту Нисканен (Финляндия)

Хоккей

Мужчины

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  • 1. Финляндия
  • 2. РОК
  • 3. Словакия