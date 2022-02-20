Все медалисты последнего дня Олимпиады-2022

Финны взяли золото в хоккее / Фото: REUTERS

Сегодня определились чемпионы в горных лыжах, керлинге, бобслее, хоккее и лыжных гонках.

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На этом Олимпиада-2022 заканчивается. В 14:00 по Киеву на центральном стадионе в Пекине пройдет церемония закрытия Игр и передача эстафеты Милану – именно в этом городе пройдет следующая зимняя Олимпиада в 2026 году.

Список медалистов последнего дня Олимпиады-2022

Горные лыжи

Параллельный слалом. Командный микст

1. Австрия

2. Германия

3. Норвегия

Керлинг

Женщины

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1. Великобритания

2. Япония

3. Швеция

Бобслей

Четверки, мужчины

1. Германия

2. Германия

3. Канада

Лыжные гонки

30 км, свободный стиль. Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия)

2. Джессика Диггинс (США)

3. Кертту Нисканен (Финляндия)

Хоккей

Мужчины

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