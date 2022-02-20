Все медалисты последнего дня Олимпиады-2022

Финны взяли золото в хоккее / Фото: REUTERS
Сегодня определились чемпионы в горных лыжах, керлинге, бобслее, хоккее и лыжных гонках.
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На этом Олимпиада-2022 заканчивается. В 14:00 по Киеву на центральном стадионе в Пекине пройдет церемония закрытия Игр и передача эстафеты Милану – именно в этом городе пройдет следующая зимняя Олимпиада в 2026 году.
Список медалистов последнего дня Олимпиады-2022
Горные лыжи
Параллельный слалом. Командный микст
- 1. Австрия
- 2. Германия
- 3. Норвегия
Керлинг
Женщины
- 1. Великобритания
- 2. Япония
- 3. Швеция
Бобслей
Четверки, мужчины
- 1. Германия
- 2. Германия
- 3. Канада
Лыжные гонки
30 км, свободный стиль. Женщины
- 1. Тереза Йохауг (Норвегия)
- 2. Джессика Диггинс (США)
- 3. Кертту Нисканен (Финляндия)
Хоккей
Мужчины
- 1. Финляндия
- 2. РОК
- 3. Словакия