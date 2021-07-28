Всі медалісти Олімпійських ігор 28 липня

У середу, 28 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розігрують 23 комплекти нагород у 11 видах спорту. Найбільше – в плаванні. Список всіх медалістів дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади в Токіо 28 липня / Фото: Reuters

Цього дня визначаться медалісти в баскетболі 3х3, велоспорті, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, дзюдо, кінному спорті, плаванні, стрибках у воду, регбі, важкій атлетиці та фехтуванні. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.

Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:

БАСКЕТБОЛ 3Х3

Жінки

Чоловіки

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом

Прімож Роглич (Словенія) – 55:04.19

Прімож Роглич (Словенія) – 55:04.19 Том Дюмулен (Нідерланди) +1:01.39

Том Дюмулен (Нідерланди) +1:01.39 Роан Денніс (Австралія) +1:03.90

Жінки, шосе, гонка з роздільним стартом

Аннемік ван Влетен (Нідерланди) – 30:13.49

Аннемік ван Влетен (Нідерланди) – 30:13.49 Марлен Ройссер (Швейцарія) +56.47

Марлен Ройссер (Швейцарія) +56.47 Анна ван дер Брегген (Нідерланди) +1:01.63

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

Чоловіки, багатоборство, особиста першість

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

Жінки, двійка парна

Румунія – 6:41.03

Румунія – 6:41.03 Нова Зеландія +3.79

Нова Зеландія +3.79 Нідерланди +4.70

Чоловіки, двійка парна

Франція – 6:00.33

Франція – 6:00.33 Нідерланди +0.20

Нідерланди +0.20 Китай +3.30

Жінки, четвірка розпашна без рульового

Австралія – 6:15.37

Австралія – 6:15.37 Нідерланди +0.34

Нідерланди +0.34 Ірландія +5.09

Чоловіки, четвірка розпашна без рульового

Австралія – 5:42.76

Австралія – 5:42.76 Румунія +0.37

Румунія +0.37 Італія +0.84

Чоловіки, четвірка парна (4х)

Нідерланди – 5:32.03

Нідерланди – 5:32.03 Велика Британія +1.72

Велика Британія +1.72 Австралія +1.94

Жінки, четвірка парна (4х)

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Китай – 6:05.13

Китай – 6:05.13 Польща +6.23

Польща +6.23 Австралія +6.95

ДЗЮДО

Жінки, середня вага, 70 кг

Чоловіки, середня вага, 90 кг

КІННИЙ СПОРТ

Мікс, виїздки, індивідуальна першість, довільна програма

ПЛАВАННЯ

Жінки, вільний стиль, 200 м

Аріарне Тітмус (Австралія) – 1:53.50 олімпійський рекорд

Аріарне Тітмус (Австралія) – 1:53.50 олімпійський рекорд Шівон Бернадетт Гові (Гонконг) +0.42

Шівон Бернадетт Гові (Гонконг) +0.42 Пенні Олексяк (Канада) +1.20

Чоловіки, батерфляй, 200 м

Криштоф Мілак (Угорщина) -1:51.25 олімпійський рекорд

Криштоф Мілак (Угорщина) -1:51.25 олімпійський рекорд Томору Хонда (Японія) +2.48

Томору Хонда (Японія) +2.48 Федеріко Бурдіссо (Італія) +3.20

Жінки, комплексне плавання, 200 м

Юї Охасі (Японія) – 2:08.52

Юї Охасі (Японія) – 2:08.52 Александра Волш (США) +0.13

Александра Волш (США) +0.13 Кейт Дуглас (США) +0.52

Жінки, вільний стиль, 1500 м

Кейті Ледекі (США) – 15:37.34

Кейті Ледекі (США) – 15:37.34 Еріка Салліван (США) +4.07

Еріка Салліван (США) +4.07 Сара Келер (Німеччина) +5.57

Чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м

Велика Британія – 6:58.58

Велика Британія – 6:58.58 РОК +3.23

РОК +3.23 Австралія +3.26

СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки

Китай – 467.82

Китай – 467.82 США – 444.36

США – 444.36 Німеччина – 404.73

РЕГБІ

Чоловіки

Фіджі

Фіджі Нова Зеландія

Нова Зеландія Аргентина

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 73 кг

ФЕХТУВАННЯ

Чоловіки, шабля, команди