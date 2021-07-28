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Всі медалісти Олімпійських ігор 28 липня

28 липня, 13:41

Олександр Трикіша

У середу, 28 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розігрують 23 комплекти нагород у 11 видах спорту. Найбільше – в плаванні. Список всіх медалістів дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади в Токіо 28 липня / Фото: Reuters

Цього дня визначаться медалісти в баскетболі 3х3, велоспорті, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, дзюдо, кінному спорті, плаванні, стрибках у воду, регбі, важкій атлетиці та фехтуванні. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.

Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:

БАСКЕТБОЛ 3Х3

Жінки

Чоловіки

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом

Жінки, шосе, гонка з роздільним стартом

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

Чоловіки, багатоборство, особиста першість

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

Жінки, двійка парна

Чоловіки, двійка парна

Жінки, четвірка розпашна без рульового

Чоловіки, четвірка розпашна без рульового

Чоловіки, четвірка парна (4х)

Жінки, четвірка парна (4х)

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ДЗЮДО

Жінки, середня вага, 70 кг

Чоловіки, середня вага, 90 кг

КІННИЙ СПОРТ

Мікс, виїздки, індивідуальна першість, довільна програма

ПЛАВАННЯ

Жінки, вільний стиль, 200 м

Чоловіки, батерфляй, 200 м

Жінки, комплексне плавання, 200 м

Жінки, вільний стиль, 1500 м

Чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м

СТРИБКИ У ВОДУ

Чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки

РЕГБІ

Чоловіки

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 73 кг

ФЕХТУВАННЯ

Чоловіки, шабля, команди

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Джерело: Сегодня|Спорт

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