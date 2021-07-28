Всі медалісти Олімпійських ігор 28 липня

Медалісти Олімпіади в Токіо 28 липня / Фото: Reuters
Цього дня визначаться медалісти в баскетболі 3х3, велоспорті, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, дзюдо, кінному спорті, плаванні, стрибках у воду, регбі, важкій атлетиці та фехтуванні. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.
Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:
БАСКЕТБОЛ 3Х3
Жінки
Чоловіки
ВЕЛОСПОРТ
Чоловіки, шосе, гонка з роздільним стартом
Прімож Роглич (Словенія) – 55:04.19 Том Дюмулен (Нідерланди) +1:01.39 Роан Денніс (Австралія) +1:03.90
Жінки, шосе, гонка з роздільним стартом
Аннемік ван Влетен (Нідерланди) – 30:13.49 Марлен Ройссер (Швейцарія) +56.47 Анна ван дер Брегген (Нідерланди) +1:01.63
ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
Чоловіки, багатоборство, особиста першість
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
Жінки, двійка парна
Румунія – 6:41.03 Нова Зеландія +3.79 Нідерланди +4.70
Чоловіки, двійка парна
Франція – 6:00.33 Нідерланди +0.20 Китай +3.30
Жінки, четвірка розпашна без рульового
Австралія – 6:15.37 Нідерланди +0.34 Ірландія +5.09
Чоловіки, четвірка розпашна без рульового
Австралія – 5:42.76 Румунія +0.37 Італія +0.84
Чоловіки, четвірка парна (4х)
Нідерланди – 5:32.03 Велика Британія +1.72 Австралія +1.94
Жінки, четвірка парна (4х)
Китай – 6:05.13 Польща +6.23 Австралія +6.95
ДЗЮДО
Жінки, середня вага, 70 кг
Чоловіки, середня вага, 90 кг
КІННИЙ СПОРТ
Мікс, виїздки, індивідуальна першість, довільна програма
ПЛАВАННЯ
Жінки, вільний стиль, 200 м
Аріарне Тітмус (Австралія) – 1:53.50 олімпійський рекорд Шівон Бернадетт Гові (Гонконг) +0.42 Пенні Олексяк (Канада) +1.20
Чоловіки, батерфляй, 200 м
Криштоф Мілак (Угорщина) -1:51.25 олімпійський рекорд Томору Хонда (Японія) +2.48 Федеріко Бурдіссо (Італія) +3.20
Жінки, комплексне плавання, 200 м
Юї Охасі (Японія) – 2:08.52 Александра Волш (США) +0.13 Кейт Дуглас (США) +0.52
Жінки, вільний стиль, 1500 м
Кейті Ледекі (США) – 15:37.34 Еріка Салліван (США) +4.07 Сара Келер (Німеччина) +5.57
Чоловіки, вільний стиль, естафета 4х200 м
Велика Британія – 6:58.58 РОК +3.23 Австралія +3.26 СТРИБКИ У ВОДУ
Чоловіки, трамплін 3 м, синхронні стрибки
Китай – 467.82 США – 444.36 Німеччина – 404.73 РЕГБІ
Чоловіки
Фіджі Нова Зеландія Аргентина
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 73 кг
ФЕХТУВАННЯ
Чоловіки, шабля, команди
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