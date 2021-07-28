Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Все медалисты Олимпийских игр 28 июля

28 июля, 13:41

Александр Трикиша

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрывают 23 комплекта наград в 11 видах спорта. Больше всего – в плавании. Список всех медалистов дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады в Токио 28 июля / Фото: Reuters

В этот день определятся медалисты в баскетболе 3х3, велоспорте, спортивной гимнастике, академической гребле, дзюдо, конном спорте, плавании, прыжках в воду, регби, тяжелой атлетике и фехтовании. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.

Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:

БАСКЕТБОЛ 3Х3

Женщины

Мужчины

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом

Женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

Мужчины, многоборье, личное первенство

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Женщины, двойка парная

Мужчины, двойка парная

Женщины, четверка распашная без рулевого

Мужчины, четверка распашная без рулевого

Мужчины, четверка парная (4х)

Женщины, четверка парная (4х)

Реклама

ДЗЮДО

Женщины, средний вес, 70 кг

Мужчины, средний вес, 90 кг

КОННЫЙ СПОРТ

Микс, выездка, индивидуальное перв-во, произвольная программа

ПЛАВАНИЕ

Женщины, вольный стиль, 200 м

Мужчины, баттерфляй, 200 м

Женщины, комплексное плавание, 200 м

Женщины, вольный стиль, 1500 м

Мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

РЕГБИ

Мужчины

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 73 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Мужчины, сабля, команды

Новости на эту же тему:
медали спортсмены олимпийский чемпион Олимпиада-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама