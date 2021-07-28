Все медалисты Олимпийских игр 28 июля

Медалисты Олимпиады в Токио 28 июля / Фото: Reuters
В этот день определятся медалисты в баскетболе 3х3, велоспорте, спортивной гимнастике, академической гребле, дзюдо, конном спорте, плавании, прыжках в воду, регби, тяжелой атлетике и фехтовании. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.
Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:
БАСКЕТБОЛ 3Х3
Женщины
Мужчины
ВЕЛОСПОРТ
Мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом
Примож Роглич (Словения) – 55:04.19 Том Дюмулен (Нидерланды) +1:01.39 Роан Деннис (Австралия) +1:03.90
Женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом
Аннемик ван Влетен (Нидерланды) – 30:13.49 Марлен Ройссер (Швейцария) +56.47 Анна ван дер Брегген (Нидерланды) +1:01.63
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Мужчины, многоборье, личное первенство
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Женщины, двойка парная
Румыния – 6:41.03 Новая Зеландия +3.79 Нидерланды +4.70
Мужчины, двойка парная
Франция – 6:00.33 Нидерланды +0.20 Китай +3.30
Женщины, четверка распашная без рулевого
Австралия – 6:15.37 Нидерланды +0.34 Ирландия +5.09
Мужчины, четверка распашная без рулевого
Австралия – 5:42.76 Румыния +0.37 Италия +0.84
Мужчины, четверка парная (4х)
Нидерланды – 5:32.03 Великобритания +1.72 Австралия +1.94
Женщины, четверка парная (4х)
Китай – 6:05.13 Польша +6.23 Австралия +6.95
ДЗЮДО
Женщины, средний вес, 70 кг
Мужчины, средний вес, 90 кг
КОННЫЙ СПОРТ
Микс, выездка, индивидуальное перв-во, произвольная программа
ПЛАВАНИЕ
Женщины, вольный стиль, 200 м
Ариарне Титмус (Австралия) – 1:53.50 олимпийский рекорд Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.42 Пенни Олексяк (Канада) +1.20
Мужчины, баттерфляй, 200 м
Криштоф Милак (Венгрия) -1:51.25 олимпийский рекорд Томору Хонда (Япония) +2.48 Федерико Бурдиссо (Италия) +3.20
Женщины, комплексное плавание, 200 м
Юи Охаси (Япония) – 2:08.52 Александра Уолш (США) +0.13 Кейт Дуглас (США) +0.52
Женщины, вольный стиль, 1500 м
Кэти Ледеки (США) – 15:37.34 Эрика Салливан (США) +4.07 Сара Келер (Германия) +5.57
Мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м
Великобритания – 6:58.58 РОК +3.23 Австралия +3.26 ПРЫЖКИ В ВОДУ
Мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки
Китай – 467.82 США – 444.36 Германия – 404.73 РЕГБИ
Мужчины
Фиджи Новая Зеландия Аргентина
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 73 кг
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины, сабля, команды
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