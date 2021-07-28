Все медалисты Олимпийских игр 28 июля

В среду, 28 июля, на Олимпийских играх в Токио разыгрывают 23 комплекта наград в 11 видах спорта. Больше всего – в плавании. Список всех медалистов дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады в Токио 28 июля / Фото: Reuters

В этот день определятся медалисты в баскетболе 3х3, велоспорте, спортивной гимнастике, академической гребле, дзюдо, конном спорте, плавании, прыжках в воду, регби, тяжелой атлетике и фехтовании. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.

Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:

БАСКЕТБОЛ 3Х3

Женщины

Мужчины

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом

Примож Роглич (Словения) – 55:04.19

Примож Роглич (Словения) – 55:04.19 Том Дюмулен (Нидерланды) +1:01.39

Том Дюмулен (Нидерланды) +1:01.39 Роан Деннис (Австралия) +1:03.90

Женщины, шоссе, гонка с раздельным стартом

Аннемик ван Влетен (Нидерланды) – 30:13.49

Аннемик ван Влетен (Нидерланды) – 30:13.49 Марлен Ройссер (Швейцария) +56.47

Марлен Ройссер (Швейцария) +56.47 Анна ван дер Брегген (Нидерланды) +1:01.63

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

Мужчины, многоборье, личное первенство

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Женщины, двойка парная

Румыния – 6:41.03

Румыния – 6:41.03 Новая Зеландия +3.79

Новая Зеландия +3.79 Нидерланды +4.70

Мужчины, двойка парная

Франция – 6:00.33

Франция – 6:00.33 Нидерланды +0.20

Нидерланды +0.20 Китай +3.30

Женщины, четверка распашная без рулевого

Австралия – 6:15.37

Австралия – 6:15.37 Нидерланды +0.34

Нидерланды +0.34 Ирландия +5.09

Мужчины, четверка распашная без рулевого

Австралия – 5:42.76

Австралия – 5:42.76 Румыния +0.37

Румыния +0.37 Италия +0.84

Мужчины, четверка парная (4х)

Нидерланды – 5:32.03

Нидерланды – 5:32.03 Великобритания +1.72

Великобритания +1.72 Австралия +1.94

Женщины, четверка парная (4х)

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Китай – 6:05.13

Китай – 6:05.13 Польша +6.23

Польша +6.23 Австралия +6.95

ДЗЮДО

Женщины, средний вес, 70 кг

Мужчины, средний вес, 90 кг

КОННЫЙ СПОРТ

Микс, выездка, индивидуальное перв-во, произвольная программа

ПЛАВАНИЕ

Женщины, вольный стиль, 200 м

Ариарне Титмус (Австралия) – 1:53.50 олимпийский рекорд

Ариарне Титмус (Австралия) – 1:53.50 олимпийский рекорд Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.42

Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.42 Пенни Олексяк (Канада) +1.20

Мужчины, баттерфляй, 200 м

Криштоф Милак (Венгрия) -1:51.25 олимпийский рекорд

Криштоф Милак (Венгрия) -1:51.25 олимпийский рекорд Томору Хонда (Япония) +2.48

Томору Хонда (Япония) +2.48 Федерико Бурдиссо (Италия) +3.20

Женщины, комплексное плавание, 200 м

Юи Охаси (Япония) – 2:08.52

Юи Охаси (Япония) – 2:08.52 Александра Уолш (США) +0.13

Александра Уолш (США) +0.13 Кейт Дуглас (США) +0.52

Женщины, вольный стиль, 1500 м

Кэти Ледеки (США) – 15:37.34

Кэти Ледеки (США) – 15:37.34 Эрика Салливан (США) +4.07

Эрика Салливан (США) +4.07 Сара Келер (Германия) +5.57

Мужчины, вольный стиль, эстафета 4х200 м

Великобритания – 6:58.58

Великобритания – 6:58.58 РОК +3.23

РОК +3.23 Австралия +3.26

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Мужчины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

Китай – 467.82

Китай – 467.82 США – 444.36

США – 444.36 Германия – 404.73

РЕГБИ

Мужчины

Фиджи

Фиджи Новая Зеландия

Новая Зеландия Аргентина

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 73 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Мужчины, сабля, команды