Всі медалісти Олімпійських ігор 25 липня

25 липня на Олімпійських іграх в Токіо розігрують медалі у 10 видах спорту, при цьому, чотири комплекти – в плаванні. Всі медалісти другого дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади 25 липня / Фото: Reuters

У неділю визначаться медалісти в велоспорті, дзюдо, плаванні, де розіграють чотири комплекти, стрибках у воду, скейтбордингу, стрільбі, стрільбі з лука, тхеквондо, важкої атлетики та фехтування.

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, шосе, групова гонка

Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45

Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45 Аннемік ван Влетен(Нідерланди) + 1:15

Аннемік ван Влетен(Нідерланди) + 1:15 Еліза Лонго Борджин (Італія) +1:29

ДЗЮДО

Жінки, напівлегка вага, 52 кг

Жінки, напівлегка вага, 52 кг

ПЛАВАННЯ

Чоловіки, комплексне плавання, 400 м

Чейз Каліш (США) – 4: 09.42

Чейз Каліш (США) – 4: 09.42 Джей Літерленд (США) + 0.86

Джей Літерленд (США) + 0.86 Брендон Сміт (Австралія) + 0.96

Чоловіки, вільний стиль, 400 м

Ахмед Хафнауі (Туніс) – 3: 43.36

Ахмед Хафнауі (Туніс) – 3: 43.36 Джек Маклафлін (Австралія) + 0.16

Джек Маклафлін (Австралія) + 0.16 Кіран Сміт (США) + 0.58

Жінки, комплексне плавання, 400 м

Юї Охасі (Японія) – 4: 32.08

Юї Охасі (Японія) – 4: 32.08 Емма Веянт (США) + 0.68

Емма Веянт (США) + 0.68 Халі Флікінгер (США) + 2.82

Жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м

Австралія – 3: 29.69 (світовий рекорд)

Австралія – 3: 29.69 (світовий рекорд) Канада + 3.09

Канада + 3.09 США + 3.12

СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки

Китай

Китай Канада

Канада Німеччина

скейтбординг

Чоловіки, стріт

Реклама

Юто Хорігоме (Японія) – 37.18

Юто Хорігоме (Японія) – 37.18 Келвін Хофлер (Бразилія) – 36.15

Келвін Хофлер (Бразилія) – 36.15 Джаггер Ітон (США) – 35.35

СТРІЛЬБА

Жінки, пістолет пневматичний, 10 м

Віталіна Бацарашкіна (РОК) – 240,3 (олімпійський рекорд)

Віталіна Бацарашкіна (РОК) – 240,3 (олімпійський рекорд) Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239,4

Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239,4 Цзян Рансінь (Китай) – 218

Чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м

Вільям Шейнер (США) – 251,6 (олімпійський рекорд)

Вільям Шейнер (США) – 251,6 (олімпійський рекорд) Ліхао Шен (Китай) – 250,9

Ліхао Шен (Китай) – 250,9 Хаожань Ян (Китай) – 229.4

ПАЛЬБА З ЛУКА

Жінки, командна першість

Південна Корея

Південна Корея РОК

РОК Німеччина

ТХЕКВОНДО

Жінки, 49 – 57 кг

Чоловіки, 58 – 68 кг

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 61 кг

Чоловіки, 67 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, рапіра, індивідуальна першість

Чоловіки, шпага, індивідуальна першість