Всі медалісти Олімпійських ігор 25 липня

Медалісти Олімпіади 25 липня / Фото: Reuters
У неділю визначаться медалісти в велоспорті, дзюдо, плаванні, де розіграють чотири комплекти, стрибках у воду, скейтбордингу, стрільбі, стрільбі з лука, тхеквондо, важкої атлетики та фехтування.
ВЕЛОСПОРТ
Жінки, шосе, групова гонка
Анна Кізенхофер (Австрія) – 3:52:45 Аннемік ван Влетен(Нідерланди) + 1:15 Еліза Лонго Борджин (Італія) +1:29
ДЗЮДО
Жінки, напівлегка вага, 52 кг
Жінки, напівлегка вага, 52 кг
ПЛАВАННЯ
Чоловіки, комплексне плавання, 400 м
Чейз Каліш (США) – 4: 09.42 Джей Літерленд (США) + 0.86 Брендон Сміт (Австралія) + 0.96
Чоловіки, вільний стиль, 400 м
Ахмед Хафнауі (Туніс) – 3: 43.36 Джек Маклафлін (Австралія) + 0.16 Кіран Сміт (США) + 0.58
Жінки, комплексне плавання, 400 м
Юї Охасі (Японія) – 4: 32.08 Емма Веянт (США) + 0.68 Халі Флікінгер (США) + 2.82
Жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м
Австралія – 3: 29.69 (світовий рекорд) Канада + 3.09 США + 3.12
СТРИБКИ У ВОДУ
Жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки
Китай Канада Німеччина
скейтбординг
Чоловіки, стріт
Юто Хорігоме (Японія) – 37.18 Келвін Хофлер (Бразилія) – 36.15 Джаггер Ітон (США) – 35.35
СТРІЛЬБА
Жінки, пістолет пневматичний, 10 м
Віталіна Бацарашкіна (РОК) – 240,3 (олімпійський рекорд) Антоанета Костадінова (Болгарія) – 239,4 Цзян Рансінь (Китай) – 218
Чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м
Вільям Шейнер (США) – 251,6 (олімпійський рекорд) Ліхао Шен (Китай) – 250,9 Хаожань Ян (Китай) – 229.4
ПАЛЬБА З ЛУКА
Жінки, командна першість
Південна Корея РОК Німеччина
ТХЕКВОНДО
Жінки, 49 – 57 кг
Чоловіки, 58 – 68 кг
ВАЖКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 61 кг
Чоловіки, 67 кг
ФЕХТУВАННЯ
Жінки, рапіра, індивідуальна першість
Чоловіки, шпага, індивідуальна першість
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