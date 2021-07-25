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Всі медалісти Олімпійських ігор 25 липня

25 липня, 12:10

Олександр Трикіша

25 липня на Олімпійських іграх в Токіо розігрують медалі у 10 видах спорту, при цьому, чотири комплекти – в плаванні. Всі медалісти другого дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади 25 липня / Фото: Reuters

У неділю визначаться медалісти в велоспорті, дзюдо, плаванні, де розіграють чотири комплекти, стрибках у воду, скейтбордингу, стрільбі, стрільбі з лука, тхеквондо, важкої атлетики та фехтування.

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, шосе, групова гонка

ДЗЮДО

Жінки, напівлегка вага, 52 кг

Жінки, напівлегка вага, 52 кг

ПЛАВАННЯ

Чоловіки, комплексне плавання, 400 м

Чоловіки, вільний стиль, 400 м

Жінки, комплексне плавання, 400 м

Жінки, вільний стиль, естафета 4х100 м

СТРИБКИ У ВОДУ

Жінки, трамплін 3 м, синхронні стрибки

скейтбординг

Чоловіки, стріт

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СТРІЛЬБА

Жінки, пістолет пневматичний, 10 м

Чоловіки, гвинтівка пневматична, 10 м

ПАЛЬБА З ЛУКА

Жінки, командна першість

ТХЕКВОНДО

Жінки, 49 – 57 кг

Чоловіки, 58 – 68 кг

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 61 кг

Чоловіки, 67 кг

ФЕХТУВАННЯ

Жінки, рапіра, індивідуальна першість

Чоловіки, шпага, індивідуальна першість

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