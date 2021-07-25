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Все медалисты Олимпийских игр 25 июля

25 июля, 12:10

Александр Трикиша

25 июля на Олимпийских играх в Токио разыгрывают медали в 10 видах спорта, при этом, четыре комплекта – в плавании. Все медалисты второго дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады 25 июля / Фото: Reuters

В Воскресенье определятся медалисты в велоспорте, дзюдо, плавании, где разыграют четыре комплекта, прыжках в воду, скейтбординге, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, шоссе, групповая гонка

ДЗЮДО

Женщины, полулегкий вес, 52 кг

Женщины, полулегкий вес, 52 кг

ПЛАВАНИЕ

Мужчины, комплексное плавание, 400 м

Мужчины, вольный стиль, 400 м

Женщины, комплексное плавание, 400 м

Женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

СКЕЙТБОРДИНГ

Мужчины, стрит

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СТРЕЛЬБА

Женщины, пистолет пневматический, 10 м

Мужчины, винтовка пневматическая, 10 м

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Женщины, командное первенство

ТХЭКВОНДО

Женщины, 49 – 57 кг

Мужчины, 58 – 68 кг

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 61 кг

Мужчины, 67 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, рапира, индивидуальное первенство

Мужчины, шпага, индивидуальное первенство

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