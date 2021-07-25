Все медалисты Олимпийских игр 25 июля

Медалисты Олимпиады 25 июля / Фото: Reuters
В Воскресенье определятся медалисты в велоспорте, дзюдо, плавании, где разыграют четыре комплекта, прыжках в воду, скейтбординге, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.
ВЕЛОСПОРТ
Женщины, шоссе, групповая гонка
ДЗЮДО
Женщины, полулегкий вес, 52 кг
Женщины, полулегкий вес, 52 кг
ПЛАВАНИЕ
Мужчины, комплексное плавание, 400 м
Чейз Калиш (США) – 4:09.42 Джэй Литерленд (США) + 0.86 Брендон Смит (Австралия) + 0.96
Мужчины, вольный стиль, 400 м
Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3:43.36 Джек Маклафлин (Австралия) + 0.16 Киран Смит (США) + 0.58
Женщины, комплексное плавание, 400 м
Юи Охаси (Япония) – 4:32.08 Эмма Веянт (США) + 0.68 Хали Фликингер (США) + 2.82
Женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м
Австралия – 3:29.69 (мировой рекорд) Канада + 3.09 США + 3.12
ПРЫЖКИ В ВОДУ
Женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки
Китай Канада Германия
СКЕЙТБОРДИНГ
Мужчины, стрит
Юто Хоригомэ (Япония) – 37.18 Келвин Хофлер (Бразилия) – 36.15 Джаггер Итон (США) – 35.35
СТРЕЛЬБА
Женщины, пистолет пневматический, 10 м
Виталина Бацарашкина (РОК) – 240,3 (олимпийский рекорд) Антоанета Костадинова (Болгария) – 239,4 Цзян Рансинь (Китай) – 218
Мужчины, винтовка пневматическая, 10 м
Уильям Шейнер (США) – 251.6 (олимпийский рекорд) Лихао Шэн (Китай) – 250.9 Хаожань Ян (Китай) – 229.4
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Женщины, командное первенство
Южная Корея РОК Германия
ТХЭКВОНДО
Женщины, 49 – 57 кг
Мужчины, 58 – 68 кг
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 61 кг
Мужчины, 67 кг
ФЕХТОВАНИЕ
Женщины, рапира, индивидуальное первенство
Мужчины, шпага, индивидуальное первенство
Новости на эту же тему: