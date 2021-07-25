Все медалисты Олимпийских игр 25 июля

25 июля на Олимпийских играх в Токио разыгрывают медали в 10 видах спорта, при этом, четыре комплекта – в плавании. Все медалисты второго дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады 25 июля / Фото: Reuters

В Воскресенье определятся медалисты в велоспорте, дзюдо, плавании, где разыграют четыре комплекта, прыжках в воду, скейтбординге, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжелой атлетике и фехтовании.

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, шоссе, групповая гонка

ДЗЮДО

Женщины, полулегкий вес, 52 кг

Женщины, полулегкий вес, 52 кг

ПЛАВАНИЕ

Мужчины, комплексное плавание, 400 м

Чейз Калиш (США) – 4:09.42

Чейз Калиш (США) – 4:09.42 Джэй Литерленд (США) + 0.86

Джэй Литерленд (США) + 0.86 Брендон Смит (Австралия) + 0.96

Мужчины, вольный стиль, 400 м

Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3:43.36

Ахмед Хафнауи (Тунис) – 3:43.36 Джек Маклафлин (Австралия) + 0.16

Джек Маклафлин (Австралия) + 0.16 Киран Смит (США) + 0.58

Женщины, комплексное плавание, 400 м

Юи Охаси (Япония) – 4:32.08

Юи Охаси (Япония) – 4:32.08 Эмма Веянт (США) + 0.68

Эмма Веянт (США) + 0.68 Хали Фликингер (США) + 2.82

Женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м

Австралия – 3:29.69 (мировой рекорд)

Австралия – 3:29.69 (мировой рекорд) Канада + 3.09

Канада + 3.09 США + 3.12

ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины, трамплин 3 м, синхронные прыжки

Китай

Китай Канада

Канада Германия

СКЕЙТБОРДИНГ

Мужчины, стрит

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Юто Хоригомэ (Япония) – 37.18

Юто Хоригомэ (Япония) – 37.18 Келвин Хофлер (Бразилия) – 36.15

Келвин Хофлер (Бразилия) – 36.15 Джаггер Итон (США) – 35.35

СТРЕЛЬБА

Женщины, пистолет пневматический, 10 м

Виталина Бацарашкина (РОК) – 240,3 (олимпийский рекорд)

Виталина Бацарашкина (РОК) – 240,3 (олимпийский рекорд) Антоанета Костадинова (Болгария) – 239,4

Антоанета Костадинова (Болгария) – 239,4 Цзян Рансинь (Китай) – 218

Мужчины, винтовка пневматическая, 10 м

Уильям Шейнер (США) – 251.6 (олимпийский рекорд)

Уильям Шейнер (США) – 251.6 (олимпийский рекорд) Лихао Шэн (Китай) – 250.9

Лихао Шэн (Китай) – 250.9 Хаожань Ян (Китай) – 229.4

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Женщины, командное первенство

Южная Корея

Южная Корея РОК

РОК Германия

ТХЭКВОНДО

Женщины, 49 – 57 кг

Мужчины, 58 – 68 кг

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 61 кг

Мужчины, 67 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины, рапира, индивидуальное первенство

Мужчины, шпага, индивидуальное первенство