Всі медалісти Олімпіади в Токіо 4 серпня

У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо були розіграні 17 комплектів нагород в 11 видах спорту. Всі медалісти 13-го дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади 4 серпня / Фото: Reuters

У цей день своїх медалістів отримала і Україна. Жан Беленюк завоював золоту медаль, Парвіз Насібов взяв срібну нагороду, а Ірина Коляденко і синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук стали бронзовими призерками.

Всі медалісти Олімпіади-2020 4 серпня:

БОКС

Чоловіки, напівважку вагу, 81 кг

Арлен Лопес (Куба)

Арлен Лопес (Куба) Бенджамін Віттакер (Велика Британія)

Бенджамін Віттакер (Велика Британія) Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан)

Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан) Імам Хатаєв (РОК)

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

Жінки, 62 кг

Юкако Каваї (Японія)

Юкако Каваї (Японія) Айсулу Тинибекова (Киргизія)

Айсулу Тинибекова (Киргизія) Ірина Коляденко (Україна)

Ірина Коляденко (Україна) Юсейн Тейбі Мустафа (Болгарія)

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

Чоловіки, 67 кг

Мохаммад Реза Гераї (Іран)

Мохаммад Реза Гераї (Іран) Парвіз Насибов (Україна)

Парвіз Насибов (Україна) Мохамед Ібрагім Ель-Сайед (Єгипет)

Мохамед Ібрагім Ель-Сайед (Єгипет) Френк Стаблер (Німеччина)

Чоловіки, 87 кг

Жан Беленюк (Україна)

Жан Беленюк (Україна) Віктор Лерінц (Угорщина)

Віктор Лерінц (Угорщина) Зураб Датунашвілі (Сербія)

Зураб Датунашвілі (Сербія) Денис Кудла (Німеччина)

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, трек, командна гонка переслідування

Італія

Італія Данія

Данія Австралія

КІННИЙ СПОРТ

Конкур, індивідуальна першість

Бен Мехер (Велика Британія)

Бен Мехер (Велика Британія) Педер Фредріксон (Швеція)

Педер Фредріксон (Швеція) Майкел ван дер Влетен (Нідерланди)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жінки, 400 м з бар'єрами

Сідні Маклафлін (США) – 51.46 світовий рекорд

Сідні Маклафлін (США) – 51.46 світовий рекорд Далайла Мухаммад (США) – 51.58

Далайла Мухаммад (США) – 51.58 Фемке Бол (Нідерланди) – 52.03

Жінки, 3000 м Стіплчейз

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Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45

Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45 Кортні Фреріхс (США) – 9.04,79

Кортні Фреріхс (США) – 9.04,79 Хівін Кійенг Джепкемой (Кенія) – 9.05,39

Чоловіки, метання молота

Войцех Новицький (Польща) – 82,52

Войцех Новицький (Польща) – 82,52 Ейвінд Хенріксен (Норвегія) – 81,58

Ейвінд Хенріксен (Норвегія) – 81,58 Павел Файдек (Польща) – 81,53

Чоловіки, 800 м

Еммануель Корір (Кенія) – 1: 45,06

Еммануель Корір (Кенія) – 1: 45,06 Фергюсон Ротіч (Кенія) – 1: 45,23

Фергюсон Ротіч (Кенія) – 1: 45,23 Патрік Добек (Польща) – 1: 45,39

Чоловіки, 200 м

Андре Де Грасс (Канада) – 19,62

Андре Де Грасс (Канада) – 19,62 Кенні Беднарек (США) – 19,68

Кенні Беднарек (США) – 19,68 Ноа Лайлс (США) – 19,74.

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Жінки, клас 470

Велика Британія

Велика Британія Польща

Польща Франція

Чоловіки, клас 470

Австралія

Австралія Швеція

Швеція Іспанія

ПЛАВАННЯ

Жінки, 10 км, відкрита вода

Ана Марсела Кунья (Бразилія) – 1:59:30

Ана Марсела Кунья (Бразилія) – 1:59:30 Шарон ван Раувендал (Нідерланди) +0.9

Шарон ван Раувендал (Нідерланди) +0.9 Карина Лі (Австралія) +1.7

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

Жінки, дуети

РОК – 195.9079

РОК – 195.9079 Китай – 192.4499

Китай – 192.4499 Україна – 189.4620

скейтбординг

Жінки, парк

Сакура Есодзумі (Японія) – 60.09

Сакура Есодзумі (Японія) – 60.09 Кокона Хіракі (Японія) – 59.04

Кокона Хіракі (Японія) – 59.04 Скай Браун (Велика Британія)- 56.47

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, +109 кг

Лаша Талахадзе (Грузія) – 488 олімпійський / світовий рекорд

Лаша Талахадзе (Грузія) – 488 олімпійський / світовий рекорд Алі Давуді (Іран) – 441

Алі Давуді (Іран) – 441 Ман Асаад (Сирія) – 424