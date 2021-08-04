Всі медалісти Олімпіади в Токіо 4 серпня

Медалісти Олімпіади 4 серпня / Фото: Reuters
У цей день своїх медалістів отримала і Україна. Жан Беленюк завоював золоту медаль, Парвіз Насібов взяв срібну нагороду, а Ірина Коляденко і синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук стали бронзовими призерками.
Всі медалісти Олімпіади-2020 4 серпня:
БОКС
Чоловіки, напівважку вагу, 81 кг
Арлен Лопес (Куба) Бенджамін Віттакер (Велика Британія) Лорен Альфонсо Домінгес (Азербайджан) Імам Хатаєв (РОК) БОРОТЬБА ВІЛЬНА
Жінки, 62 кг
Юкако Каваї (Японія) Айсулу Тинибекова (Киргизія) Ірина Коляденко (Україна) Юсейн Тейбі Мустафа (Болгарія) БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
Чоловіки, 67 кг
Мохаммад Реза Гераї (Іран) Парвіз Насибов (Україна) Мохамед Ібрагім Ель-Сайед (Єгипет) Френк Стаблер (Німеччина)
Чоловіки, 87 кг
Жан Беленюк (Україна) Віктор Лерінц (Угорщина) Зураб Датунашвілі (Сербія) Денис Кудла (Німеччина) ВЕЛОСПОРТ
Чоловіки, трек, командна гонка переслідування
Італія Данія Австралія КІННИЙ СПОРТ
Конкур, індивідуальна першість
Бен Мехер (Велика Британія) Педер Фредріксон (Швеція) Майкел ван дер Влетен (Нідерланди) ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Жінки, 400 м з бар'єрами
Сідні Маклафлін (США) – 51.46 світовий рекорд Далайла Мухаммад (США) – 51.58 Фемке Бол (Нідерланди) – 52.03
Жінки, 3000 м Стіплчейз
Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45 Кортні Фреріхс (США) – 9.04,79 Хівін Кійенг Джепкемой (Кенія) – 9.05,39
Чоловіки, метання молота
Войцех Новицький (Польща) – 82,52 Ейвінд Хенріксен (Норвегія) – 81,58 Павел Файдек (Польща) – 81,53
Чоловіки, 800 м
Еммануель Корір (Кенія) – 1: 45,06 Фергюсон Ротіч (Кенія) – 1: 45,23 Патрік Добек (Польща) – 1: 45,39
Чоловіки, 200 м
Андре Де Грасс (Канада) – 19,62 Кенні Беднарек (США) – 19,68 Ноа Лайлс (США) – 19,74. ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ
Жінки, клас 470
Велика Британія Польща Франція
Чоловіки, клас 470
Австралія Швеція Іспанія ПЛАВАННЯ
Жінки, 10 км, відкрита вода
Ана Марсела Кунья (Бразилія) – 1:59:30 Шарон ван Раувендал (Нідерланди) +0.9 Карина Лі (Австралія) +1.7 СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ
Жінки, дуети
РОК – 195.9079 Китай – 192.4499 Україна – 189.4620 скейтбординг
Жінки, парк
Сакура Есодзумі (Японія) – 60.09 Кокона Хіракі (Японія) – 59.04 Скай Браун (Велика Британія)- 56.47 ВАЖКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, +109 кг
Лаша Талахадзе (Грузія) – 488 олімпійський / світовий рекорд Алі Давуді (Іран) – 441 Ман Асаад (Сирія) – 424
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