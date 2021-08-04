Змінити мову на: RU Перейти до новин

Всі медалісти Олімпіади в Токіо 4 серпня

4 серпня, 16:55

Олександр Трикіша

У середу, 4 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо були розіграні 17 комплектів нагород в 11 видах спорту. Всі медалісти 13-го дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади 4 серпня / Фото: Reuters

У цей день своїх медалістів отримала і Україна. Жан Беленюк завоював золоту медаль, Парвіз Насібов взяв срібну нагороду, а Ірина Коляденко і синхроністки Марта Федіна та Анастасія Савчук стали бронзовими призерками.

Всі медалісти Олімпіади-2020 4 серпня:

БОКС

Чоловіки, напівважку вагу, 81 кг

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

Жінки, 62 кг

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

Чоловіки, 67 кг

Чоловіки, 87 кг

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, трек, командна гонка переслідування

КІННИЙ СПОРТ

Конкур, індивідуальна першість

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Жінки, 400 м з бар'єрами

Жінки, 3000 м Стіплчейз

Реклама

Чоловіки, метання молота

Чоловіки, 800 м

Чоловіки, 200 м

ВІТРИЛЬНИЙ СПОРТ

Жінки, клас 470

Чоловіки, клас 470

ПЛАВАННЯ

Жінки, 10 км, відкрита вода

СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ

Жінки, дуети

скейтбординг

Жінки, парк

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, +109 кг

Новини на цю ж тему:
медалі олімпійський чемпіон Олімпіада-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

Реклама