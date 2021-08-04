Все медалисты Олимпиады в Токио 4 августа

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 17 комплектов наград в 11 видах спорта. Все медалисты 13-го дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады 4 августа / Фото: Reuters

В этот день своих медалистов получила и Украина. Жан Беленюк завоевал золотую медаль, Парвиз Насибов взял серебряную награду, а Ирина Коляденко и синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерками.

Все медалисты Олимпиады-2020 4 августа:

БОКС

Мужчины, полутяжелый вес, 81 кг

Арлен Лопес (Куба)

Арлен Лопес (Куба) Бенджамин Уиттакер (Великобритания)

Бенджамин Уиттакер (Великобритания) Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан)

Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) Имам Хатаев (РОК)

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Женщины, 62 кг

Юкако Каваи (Япония)

Юкако Каваи (Япония) Айсула Тыныбекова (Киргизия)

Айсула Тыныбекова (Киргизия) Ирина Коляденко (Украина)

Ирина Коляденко (Украина) Юсейн Тейби Мустафа (Болгария)

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

Мужчины, 67 кг

Мохаммад Реза Гераи (Иран)

Мохаммад Реза Гераи (Иран) Парвиз Насибов (Украина)

Парвиз Насибов (Украина) Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет)

Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет) Франк Штеблер (Германия)

Мужчины, 87 кг

Жан Беленюк (Украина)

Жан Беленюк (Украина) Виктор Леринц (Венгрия)

Виктор Леринц (Венгрия) Зураб Датунашвили (Сербия)

Зураб Датунашвили (Сербия) Денис Кудла (Германия)

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, трек, командная гонка преследования

Италия

Италия Дания

Дания Австралия

КОННЫЙ СПОРТ

Конкур, индивидуальное первенство

Бен Мехер (Великобритания)

Бен Мехер (Великобритания) Педер Фредриксон (Швеция)

Педер Фредриксон (Швеция) Майкел ван дер Влетен (Нидерланды)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 400 м с барьерами

Сидни Маклафлин (США) – 51.46 мировой рекорд

Сидни Маклафлин (США) – 51.46 мировой рекорд Далайла Мухаммад (США) – 51.58

Далайла Мухаммад (США) – 51.58 Фемке Бол (Нидерланды) – 52.03

Женщины, 3000 м стиплчейз

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Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45

Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45 Кортни Фрерихс (США) – 9.04,79

Кортни Фрерихс (США) – 9.04,79 Хивин Кийенг Джепкемой (Кения) – 9.05,39

Мужчины, метание молота

Войцех Новицкий (Польша) – 82,52

Войцех Новицкий (Польша) – 82,52 Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 81,58

Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 81,58 Павел Файдек (Польша) – 81,53

Мужчины, 800 м

Эммануэль Корир (Кения) – 1:45,06

Эммануэль Корир (Кения) – 1:45,06 Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,23

Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,23 Патрик Добек (Польша) – 1:45,39

Мужчины, 200 м

Андре Де Грасс (Канада) – 19,62

Андре Де Грасс (Канада) – 19,62 Кенни Беднарек (США) – 19,68

Кенни Беднарек (США) – 19,68 Ноа Лайлс (США) – 19,74.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Женщины, класс 470

Великобритания

Великобритания Польша

Польша Франция

Мужчины, класс 470

Австралия

Австралия Швеция

Швеция Испания

ПЛАВАНИЕ

Женщины, 10 км, открытая вода

Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 1:59:30

Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 1:59:30 Шарон ван Раувендал (Нидерланды) +0.9

Шарон ван Раувендал (Нидерланды) +0.9 Карина Ли (Австралия) +1.7

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Женщины, дуэты

РОК – 195.9079

РОК – 195.9079 Китай – 192.4499

Китай – 192.4499 Украина – 189.4620

СКЕЙТБОРДИНГ

Женщины, парк

Сакура Есодзуми (Япония) – 60.09

Сакура Есодзуми (Япония) – 60.09 Кокона Хираки (Япония) – 59.04

Кокона Хираки (Япония) – 59.04 Скай Браун (Великобритания) – 56.47

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, +109 кг

Лаша Талахадзе (Грузия) – 488 олимпийский/мировой рекорд

Лаша Талахадзе (Грузия) – 488 олимпийский/мировой рекорд Али Давуди (Иран) – 441

Али Давуди (Иран) – 441 Ман Асаад (Сирия) – 424