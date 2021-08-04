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Все медалисты Олимпиады в Токио 4 августа

4 августа, 16:55

Александр Трикиша

В среду, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 17 комплектов наград в 11 видах спорта. Все медалисты 13-го дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады 4 августа / Фото: Reuters

В этот день своих медалистов получила и Украина. Жан Беленюк завоевал золотую медаль, Парвиз Насибов взял серебряную награду, а Ирина Коляденко и синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерками.

Все медалисты Олимпиады-2020 4 августа:

БОКС

Мужчины, полутяжелый вес, 81 кг

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Женщины, 62 кг

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

Мужчины, 67 кг

Мужчины, 87 кг

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, трек, командная гонка преследования

КОННЫЙ СПОРТ

Конкур, индивидуальное первенство

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 400 м с барьерами

Женщины, 3000 м стиплчейз

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Мужчины, метание молота

Мужчины, 800 м

Мужчины, 200 м

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Женщины, класс 470

Мужчины, класс 470

ПЛАВАНИЕ

Женщины, 10 км, открытая вода

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ

Женщины, дуэты

СКЕЙТБОРДИНГ

Женщины, парк

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, +109 кг

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Источник: Сегодня|Спорт

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