Все медалисты Олимпиады в Токио 4 августа

Медалисты Олимпиады 4 августа / Фото: Reuters
В этот день своих медалистов получила и Украина. Жан Беленюк завоевал золотую медаль, Парвиз Насибов взял серебряную награду, а Ирина Коляденко и синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук стали бронзовыми призерками.
Все медалисты Олимпиады-2020 4 августа:
БОКС
Мужчины, полутяжелый вес, 81 кг
Арлен Лопес (Куба) Бенджамин Уиттакер (Великобритания) Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан) Имам Хатаев (РОК) БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Женщины, 62 кг
Юкако Каваи (Япония) Айсула Тыныбекова (Киргизия) Ирина Коляденко (Украина) Юсейн Тейби Мустафа (Болгария) БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Мужчины, 67 кг
Мохаммад Реза Гераи (Иран) Парвиз Насибов (Украина) Мохамед Ибрагим Эль-Сайед (Египет) Франк Штеблер (Германия)
Мужчины, 87 кг
Жан Беленюк (Украина) Виктор Леринц (Венгрия) Зураб Датунашвили (Сербия) Денис Кудла (Германия) ВЕЛОСПОРТ
Мужчины, трек, командная гонка преследования
Италия Дания Австралия КОННЫЙ СПОРТ
Конкур, индивидуальное первенство
Бен Мехер (Великобритания) Педер Фредриксон (Швеция) Майкел ван дер Влетен (Нидерланды) ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, 400 м с барьерами
Сидни Маклафлин (США) – 51.46 мировой рекорд Далайла Мухаммад (США) – 51.58 Фемке Бол (Нидерланды) – 52.03
Женщины, 3000 м стиплчейз
Перут Чемутай (Уганда) – 9.01,45 Кортни Фрерихс (США) – 9.04,79 Хивин Кийенг Джепкемой (Кения) – 9.05,39
Мужчины, метание молота
Войцех Новицкий (Польша) – 82,52 Эйвинд Хенриксен (Норвегия) – 81,58 Павел Файдек (Польша) – 81,53
Мужчины, 800 м
Эммануэль Корир (Кения) – 1:45,06 Фергюсон Ротич (Кения) – 1:45,23 Патрик Добек (Польша) – 1:45,39
Мужчины, 200 м
Андре Де Грасс (Канада) – 19,62 Кенни Беднарек (США) – 19,68 Ноа Лайлс (США) – 19,74. ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Женщины, класс 470
Великобритания Польша Франция
Мужчины, класс 470
Австралия Швеция Испания ПЛАВАНИЕ
Женщины, 10 км, открытая вода
Ана Марсела Кунья (Бразилия) – 1:59:30 Шарон ван Раувендал (Нидерланды) +0.9 Карина Ли (Австралия) +1.7 СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
Женщины, дуэты
РОК – 195.9079 Китай – 192.4499 Украина – 189.4620 СКЕЙТБОРДИНГ
Женщины, парк
Сакура Есодзуми (Япония) – 60.09 Кокона Хираки (Япония) – 59.04 Скай Браун (Великобритания) – 56.47 ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, +109 кг
Лаша Талахадзе (Грузия) – 488 олимпийский/мировой рекорд Али Давуди (Иран) – 441 Ман Асаад (Сирия) – 424
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