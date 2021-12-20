Усі матчі між клубами США та Канади скасували! Що сталося у найкращій лізі світу?

Коорнавірус поставив підніжку хоккею / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівництво Національної хокейної ліги ухвалило безпрецедентне рішення – скасувати всі матчі між командами США та Канади. Як мінімум до Різдва.

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Причина – погіршення ситуації з коронавірусом. Захворіла понад сотня гравців із 20 клубів.

Отже, будуть перенесені матчі: Нью-Йорк Айлендерс – Монреаль, Едмонтон – Анахайм, Оттава – Сент-Луїс, Сан-Хосе – Ванкувер, Рейнджерс – Монреаль, Даллас – Вінніпег, Лос-Анджелес – Едмонтон, Торонто – Сент-Луїс, Оттава – Кароліна, Нью-Джерсі – Монреаль, Ванкувер – Анахайм, Сан-Хосе – Едмонтон.

Усього ж із 20 грудня і до різдвяної паузи буде відкладено 32 матчі.