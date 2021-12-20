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Тоттенхэм 2
Ливерпуль 2
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Милан --
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Дженоа --
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Ливерпуль --
Лидс --
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Все матчи между клубами США и Канады отменили! Что произошло в лучшей лиге мира?

Любомир Луканюк
20 декабря, 08:49
Более трех десятков поединков НХЛ не увидят хоккейные болельщики. Причина разгулявшаяся пандемия коронавируса

Коронавирус поставил подножку хоккею / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство Национальной хоккейной лиги приняло беспрецедентное решение – отменить все матчи между командами США и Канады. Как минимум до Рождества.

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Причина – ухудшение ситуации с коронавирусом. Заболели больше сотни игроков из 20 клубов.

Таким образом, будут перенесены матчи: Нью-Йорк Айлендерс – Монреаль, Эдмонтон – Анахайм, Оттава – Сент-Луис, Сан-Хосе – Ванкувер, Рейнджерс – Монреаль, Даллас – Виннипег, Лос-Анджелес – Эдмонтон, Торонто – Сент-Луис, Оттава – Каролина, Нью-Джерси – Монреаль, Ванкувер – Анахайм, Сан-Хосе – Эдмонтон.

Всего же с 20 декабря и до рождественской паузы будет отложено 32 матча.