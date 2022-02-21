24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Все через погрози Росії. Матч ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесли

Сергій Шаховець
21 лютого, 21:51
Збірна України з баскетболу не зможе зіграти у Києві матч кваліфікації ЧС-2023

Баскетбольний матч Україна - Іспанія перенесено на літо / Фото: ФБУ, Колаж: Сьогодні

Європейські збірні бояться їхати до столиці України через загрозу військового вторгнення РФ. Такими є сьогоднішні реалії.

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Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) запропонувала сім варіантів проведення матчу Україна – Іспанія на нейтральній території у заплановану дату. Проте ФБУ висловила чітку позицію, що матч має відбутися в Україні.

Оскільки іспанська Федерація не готова відправити національну збірну до Києва на матч 27 лютого, поєдинок було перенесено.

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Очікується, що зустріч буде зіграна або під час або після 3-го відбіркового вікна в червні або липні цього року.

Зазначимо, що після двох матчів іспанці очолюють турнірну таблицю групи G, маючи у своєму активі дві перемоги. Українці посідають третє місце (1 перемога, 1 поразка).

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24 лютого команди зіграють між собою в Іспанії.

Загроза вторгнення Росії

  • Останніми тижнями західні офіційні особи попереджають, що Росія може вторгнутися в Україну в будь-який час.
  • За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців, але до цієї цифри входять і бойовики на окупованій території України.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що провокації зараз дуже небезпечні. "Один обстріл, один артилерійський вогонь можуть призвести до війни , – попередив він.