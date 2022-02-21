Все через погрози Росії. Матч ЧС-2023 Україна – Іспанія перенесли

Баскетбольний матч Україна - Іспанія перенесено на літо / Фото: ФБУ, Колаж: Сьогодні

Європейські збірні бояться їхати до столиці України через загрозу військового вторгнення РФ. Такими є сьогоднішні реалії.

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Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) запропонувала сім варіантів проведення матчу Україна – Іспанія на нейтральній території у заплановану дату. Проте ФБУ висловила чітку позицію, що матч має відбутися в Україні.

Оскільки іспанська Федерація не готова відправити національну збірну до Києва на матч 27 лютого, поєдинок було перенесено.

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Очікується, що зустріч буде зіграна або під час або після 3-го відбіркового вікна в червні або липні цього року.

Зазначимо, що після двох матчів іспанці очолюють турнірну таблицю групи G, маючи у своєму активі дві перемоги. Українці посідають третє місце (1 перемога, 1 поразка).

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24 лютого команди зіграють між собою в Іспанії.

Загроза вторгнення Росії