Все из-за угроз России. Матч ЧМ-2023 Украина – Испания перенесли

Баскетбольный матч Украина - Испания перенесен на лето / Фото: ФБУ, Коллаж: Сегодня

Европейские сборные боятся ехать в столицу Украины в связи с угрозой военного вторжения РФ. Таковы сегодняшние реалии.

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) предложила семь вариантов проведения матча Украина – Испания на нейтральной территории в запланированную дату. Однако ФБУ выразила четкую позицию, что матч должен пройти в Украине.

Поскольку испанская Федерация не готова отправить национальную сборную в Киев на матч 27 февраля, поединок был перенесен.

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Ожидается, что встреча будет сыграна либо во время, либо после 3-го отборочного окна в июне или июле этого года.

Отметим, что после двух матчей испанцы возглавляют турнирную таблицу группы G, имея в своем активе 2 победы. Украинцы занимают третье место (1 победа, 1 поражение).

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24 февраля команды сыграют между собой в Испании.

Угроза вторжения России