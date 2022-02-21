24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
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Наполи --
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Александрия --
Львов --
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Ворскла --
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Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
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Все из-за угроз России. Матч ЧМ-2023 Украина – Испания перенесли

Сергей Шаховец
21 февраля, 21:51
Сборная Украины по баскетболу не сможет сыграть в Киеве матч квалификации ЧМ-2023

Баскетбольный матч Украина - Испания перенесен на лето / Фото: ФБУ, Коллаж: Сегодня

Европейские сборные боятся ехать в столицу Украины в связи с угрозой военного вторжения РФ. Таковы сегодняшние реалии.

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Международная федерация баскетбола (ФИБА) предложила семь вариантов проведения матча Украина – Испания на нейтральной территории в запланированную дату. Однако ФБУ выразила четкую позицию, что матч должен пройти в Украине.

Поскольку испанская Федерация не готова отправить национальную сборную в Киев на матч 27 февраля, поединок был перенесен.

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Ожидается, что встреча будет сыграна либо во время, либо после 3-го отборочного окна в июне или июле этого года.

Отметим, что после двух матчей испанцы возглавляют турнирную таблицу группы G, имея в своем активе 2 победы. Украинцы занимают третье место (1 победа, 1 поражение).

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24 февраля команды сыграют между собой в Испании.

Угроза вторжения России

  • В последние недели западные официальные лица предупреждают, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время.
  • По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", – предупредил он.