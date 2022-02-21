Все из-за угроз России. Матч ЧМ-2023 Украина – Испания перенесли

Баскетбольный матч Украина - Испания перенесен на лето / Фото: ФБУ, Коллаж: Сегодня
Европейские сборные боятся ехать в столицу Украины в связи с угрозой военного вторжения РФ. Таковы сегодняшние реалии.
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) предложила семь вариантов проведения матча Украина – Испания на нейтральной территории в запланированную дату. Однако ФБУ выразила четкую позицию, что матч должен пройти в Украине.
Поскольку испанская Федерация не готова отправить национальную сборную в Киев на матч 27 февраля, поединок был перенесен.
Ожидается, что встреча будет сыграна либо во время, либо после 3-го отборочного окна в июне или июле этого года.
Отметим, что после двух матчей испанцы возглавляют турнирную таблицу группы G, имея в своем активе 2 победы. Украинцы занимают третье место (1 победа, 1 поражение).
24 февраля команды сыграют между собой в Испании.
Угроза вторжения России
- В последние недели западные официальные лица предупреждают, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время.
- По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 000 до 190 000 российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на оккупированной территории Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провокации сейчас очень опасны. "Один обстрел, один артиллерийский огонь могут привести к войне", – предупредил он.