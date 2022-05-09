Все зіпсував VAR. Змащений дебют Луніна у Прімері

Андрій Лунін / Фото: Reuters

У неділю, 8 травня, у матчі 35-го туру чемпіонату Іспанії зустрічалися мадридські команди Атлетіко та Реал. Наша увага була прикута до обіцяного дебюту українського голкіпера "вершкових".

Наставник Реала Карло Анчелотті дотримав слова і випустив в основі Андрія Луніна. Українець провів на полі всі 90 хвилин, але зберегти ворота "сухими" не зумів.

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На 36-й хвилині матчу гравець Атлетіко Матеус Кунья впав у штрафному майданчику Реала, але суддя не помітив порушення. Лише через дві хвилини арбітр отримав повідомлення від помічника та пішов переглядати момент у штрафному майданчику.

Після перегляду VAR суддя вказав на одинадцятиметровий, який чітко реалізував Карраско.

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Незважаючи на створені моменти, Реал не зумів зрівняти рахунок і вперше за останні шість років програв у мадридському дербі.

Ліга 1. 35-й тур

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Атлетіко – Реал – 1:0

Гол: Феррейра-Караско, 40 (пін).

Атлетіко: Облак, Мандава (Феліпе, 73), Хіменес, Савич, Врсалько, Феррейра-Карраско (Лоді, 90), Кондогб'я, Коке, Льоренте, Кунья (де Пауль, 89), Корреа (Гризманн, 46).

Реал: Лунін, Начо, Вальєхо, Едер Мілітау (Менді, 69), Васкес, Кроос (Модрич, 68), Каземіро (Вальверде, 61), Камавінга, Родріго, Йовіч (Вінісіус Жуніор, 61), Асенсіо.

ОГЛЯД МАТЧУ

Команда Карло Анчелотті забезпечила собі чемпіонство, а "матрацники" за три тури до кінця чемпіонату займають 4 позицію.

Додамо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін взяв участь у трьох матчах, два – у Кубку Іспанії та один у Прімері. У всіх трьох матчах українець пропускав по одному голу.