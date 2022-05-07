Дочекався свого часу. Папа Карло випустить Луніна у мадридському дербі

Воротар збірної України Андрій Лунін нарешті дебютує за свій клуб у чемпіонаті Іспанії

Андрій Лунін / Фото: Twitter

Королівський клуб здійснив неймовірний камбек у півфіналі Ліги чемпіонів, залишивши за бортом турніру команду Зінченка У чемпіонаті Іспанії підопічні Карло Анчелотті забезпечили 35-те чемпіонство.

Тепер у наставника "вершкових" з'явився час поекспериментувати зі складом. Завтра, 8 травня, у 36-му турі Ла Лізі Анчелотті виставить в основі українця Андрія Луніна на матч з Атлетіко Мадрид, давши відпочинок незмінному Тібо Куртуа. Про це наставник нових чемпіонів повідомив на передматчевій прес-конференції.

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"Матчі в Ла Лізі потрібні Реалу, тому що ми маємо можливість підтримувати ритм, динаміку. Це правда, що у нас немає турнірних завдань, але ритм дуже важливий. Також слід поважати конкуренцію. Ця футболка змушує нас демонструвати максимум. З командою все добре, але у нас є певні сумніви, адже у нас було лише два вихідні дні. Я подумаю про склад завтра. Ми постараємося виставити найкращу команду. Єдине, про що можна говорити точно, – завтра Лунін гратиме, Куртуа відпочиває. Загалом, є кілька втрат, зокрема, Азар почне тренуватися наступного тижня", – цитує Анчелотті AS.

Зазначимо, що попри те, що Лунін підписав контракт із Реалом у 2018 році, він досі ще не зіграв за "вершкових" у чемпіонаті. Цього сезону український воротар взяв участь у двох матчах, обидва – у Кубку Іспанії.

Андрій Лунін / Фото: Twitter

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