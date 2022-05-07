Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Дочекався свого часу. Папа Карло випустить Луніна у мадридському дербі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 15:17
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Воротар збірної України Андрій Лунін нарешті дебютує за свій клуб у чемпіонаті Іспанії
Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: Twitter

Королівський клуб здійснив неймовірний камбек у півфіналі Ліги чемпіонів, залишивши за бортом турніру команду Зінченка У чемпіонаті Іспанії підопічні Карло Анчелотті забезпечили 35-те чемпіонство.

Тепер у наставника "вершкових" з'явився час поекспериментувати зі складом. Завтра, 8 травня, у 36-му турі Ла Лізі Анчелотті виставить в основі українця Андрія Луніна на матч з Атлетіко Мадрид, давши відпочинок незмінному Тібо Куртуа. Про це наставник нових чемпіонів повідомив на передматчевій прес-конференції.

Реклама

"Матчі в Ла Лізі потрібні Реалу, тому що ми маємо можливість підтримувати ритм, динаміку. Це правда, що у нас немає турнірних завдань, але ритм дуже важливий. Також слід поважати конкуренцію. Ця футболка змушує нас демонструвати максимум.

З командою все добре, але у нас є певні сумніви, адже у нас було лише два вихідні дні. Я подумаю про склад завтра. Ми постараємося виставити найкращу команду. Єдине, про що можна говорити точно, – завтра Лунін гратиме, Куртуа відпочиває. Загалом, є кілька втрат, зокрема, Азар почне тренуватися наступного тижня", – цитує Анчелотті AS.

Зазначимо, що попри те, що Лунін підписав контракт із Реалом у 2018 році, він досі ще не зіграв за "вершкових" у чемпіонаті. Цього сезону український воротар взяв участь у двох матчах, обидва – у Кубку Іспанії.

Андрій Лунін
Андрій Лунін / Фото: Twitter

Реклама

Раніше ми розповідали, як з українською символікою Андрій Лунін вийшов на поле "Сантьяго Бернабеу" відсвяткувати чемпіонство

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Опитування
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Чекаємо на рубку!
Сьогодні
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Опитування
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
83
2
Ліверпуль Ліверпуль
82
3
Челсі Челсі
66
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
81
2
Барселона Барселона
66
3
Севілья Севілья
64
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
75
2
Боруссія Д Боруссія Д
63
3
Баєр Баєр
55
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
77
2
Інтер Інтер
75
3
Наполі Наполі
70
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
79
2
Марсель Марсель
65
3
Ренн Ренн
62

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти