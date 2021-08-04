Всі квитки продані! Небувалий ажіотаж напередодні поєдинку Усик – Джошуа

Постер бою Усик - Джошуа / Фото: Инстаграм
До чемпіонського поєдинку в суперважкій вазі між Джошуа та Усиком залишилося ще півтора місяці, а квитків вже немає. Промоутерська компанія Matchroom Boxing повідомила на своїй сторінці в Instagram, що всі квитки продані за 24 години.
Як відомо, бій пройде 25 вересня у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур, що вміщає близько 62 тисяч глядачів.
Вартість квитків становила від 40 до 2000 фунтів.
Ентоні Джошуа / Фото: Reuters
Олександр Усик / Фото: AFP
Читайте також: Промоутер Джошуа – про бій з Усиком: "Великий хлопець завжди поб'є маленького"
Дивіться промо поєдинку Ентоні Джошуа – Олександр Усик.
Новини на цю ж тему: