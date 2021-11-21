21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Інтер --
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Лейпциг --
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ПСЖ --
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Вперше у XXI столітті: Ібрагімович встановив черговий рекорд

Олександр Трикіша
21 листопада, 10:42
Нестаріючому нападнику Мілана Златану Ібрагімовичу підкорилося чергове досягнення. Шведський форвард записав на свій рахунок два м'ячі у ворота Фіорентини

Златан Ібрагімович оформив дубль в матчі проти Фіорентини / Фото: REUTERS

Мілан зазнав першої поразки в сезоні, поступившись Феорентині з рахунком 3:4. Златан Ібрагімович відзначився двома голами протягом п'яти хвилин, але цього виявилося замало, щоб зачепитися за очки.

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Тим не менш, шведу скорилося нове особисте досягнення. Ібрагімович став найвіковішим автором дубля в Серії А та першим гравцем у XXI столітті, кому вдалося забити два м'ячі в одному матчі у ТОП-5 лігах Європи, повідомляє Opta.

Досягнення підкорилося шведу у віці 40 років та 48 днів. Проте, ветеран футболу не збирається вішати бутси на цвях.

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У поточному сезоні Ібрагімович провів дев'ять матчів у всіх турнірах та забив п'ять м'ячів.