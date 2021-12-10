Вперше в історії: дві українки одночасно піднялися на п'єдестал Кубка світу

Анастасія Новосад і Ольга Полюк взяли медалі Кубка світу
Анастасія Новосад здобула золоту медаль, а Ольга Полюк стала бронзовою призеркою. Між ними затесалася китаянка Сюй Ментао.
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Для обох спортсменок ці медалі Кубка світу стали першими у кар'єрі, повідомляє НОК України. Також уперше на п'єдестал одночасно піднялися дві українки.
Такі результати Новосад та Полюк особливо радують напередодні Оімпіади-2022 у Пекіні. Нагадаємо, що на попередній зимовій Олімпіаді єдину медаль Україні приніс фристайліст Олександр Абраменко. Зате одразу золоту!
До речі, раніше ми писали, що росіяни можуть залишитися без Олімпіади через путінську вакцину. Російських спортсменів не пускають на змагання з фрістайлу у США та Канаду. Ці турніри є важливими для відбору на Олімпіаду-2022.