Вперше побачили наживо: суперники фотографують з Мессі дітей прямо на полі

Ліонель Мессі дебютував за ПСЖ / Фото: Twitter

Мессі вперше вийшов на поле в формі ПСЖ в матчі 4 туру чемпіонату Франції проти Реймса. Аргентинець вийшов на заміну замість свого друга Неймара.

Незважаючи на те, що героєм зустрічі Кіліан Мбаппе, який оформив дубль, вся увага була прикута до зоряного аргентинця.

Після зустрічі на Мессі налетіли любителі автографів і селфі, серед яких опинився... воротар Реймса Предраг Райковіч. Сербський голкіпер сфотографував з аргентинцем власного сина. Ось це пам'ять на все життя!

Нагадаємо, що Ліонель Мессі став гравцем французького клубу ПСЖ на початку серпня. Аргентинець підписав контракт на два роки з можливістю пролонгувати його ще на рік.

За сезон виступів у ПСЖ Мессі буде отримувати 41 млн євро чистими. Крім того, за сам перехід в Парі Сен-Жермен Ліонелю передбачений передплатний бонус у розмірі 40 млн євро.