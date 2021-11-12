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Повернення легенди! Дані Алвес знову став гравцем Барселони

Павло Василенко
12 листопада, 22:44
Прес-служба каталонської Барселони офіційно оголосила про повернення до команди Дані Алвеса

Дані Алвес / Фото: AFP

Виступатиме 38-річний захисник за синьо-гранатових до кінця нинішнього сезону. Футболіст приєднається до команди на початку наступного тижня. Проте в офіційних матчах Дані Алвесн зможе виходити лише із січня 2022 року.

Раніше ми писали, що зірковий гравець Барселони може завершити кар'єру через проблеми із серцем.

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У вересні цього року Алвес залишив бразильський Сан-Паулу.

Бразилець виступав за Барселону з 2008 по 2016 рік, він провів майже 400 матчів за каталонців і завоював 23 трофеї.

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Раніше стало відомо, що у поверненні Алвеса зацікавлений новий головний тренер Барселони Хаві.

У поточному сезоні Прімери Барселона посідає дев'яте місце у турнірній таблиці, набравши 17 очок.