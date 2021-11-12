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Возвращение легенды! Дани Алвес снова стал игроком Барселоны

Павел Василенко
12 ноября, 22:44
Пресс-служба каталонской Барселоны официально объявила о возвращении в команду Дани Алвеса

Дани Алвес / Фото: AFP

Выступать 38-летний защитник будет за сине-гранатовых до конца нынешнего сезона. Футболист присоединится к команде в начале следующей недели. Однако в официальных матчах Дани Алвесн сможет выходить только с января 2022 года.

Ранее мы писали, что звездный игрок Барселоны может завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

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В сентябре этого года Алвес покинул бразильский Сан-Паулу.

Бразилец выступал за Барселону с 2008 года по 2016 год, он провел почти 400 матчей за каталонцев и завоевал 23 трофея.

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Ранее стало известно, что в возвращении Алвеса заинтересован новый главный тренер Барселоны Хави.

В текущем сезоне Примеры Барселона занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.