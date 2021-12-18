Війна з Росією підкосила: бомбова заява тренера збірної України

Олександр Петраков став повноцінним головним тренером збірної України / Фото: Reuters

Петраков і раніше робив патріотичні заяви. Тренер казав, що нізащо не запросить до збірної гравців із Росії – він бачив фото загиблих солдатів.

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Наставник національної команди вважає, що конфлікт на сході не міг пройти непомітно нашій країні.

"Звичайно, війна з Росією сильно підкосила наші сили, але я думаю, що потихеньку ми відновлюватимемося. Я в цьому просто впевнений.

Олександр Петраков вірить у світле майбутнє України / Фото: Reuters

У нас усі славлять артистів, кажуть, що це еліта нашого суспільства. Я так не вважаю, еліта – це академіки, вчені, наші лікарі, архітектори, скульптори. Тому я хотів би побажати, щоб наші люди поїхали до Катару разом із національною збірною. Це наша мрія та мета, а як буде – тим і чудовий футбол", – заявив Петраков у програмі Футбольний формат.

Раніше ми писали, що тренер збірної України Петраков поїде до Аталанти. Наставник української національної команди вирушить до Бергамо – почерпнути нові знання у коуча команди, за яку виступає Руслан Малиновський.