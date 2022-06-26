Війна не завадить. Гравець збірної Канади зіграє за Чорноморець у новому сезоні УПЛ

Манджрекар Джеймс приєднається до Чорноморця

Вже 20 серпня очікується поновлення чемпіонату України з футболу. За попередньою інформацією, турнір пройде у нашій країні і йому не завадить навіть війна проти російських окупантів.

Через місце розташування матчів наш чемпіонат може втратити левову частку легіонерів. Щоправда, дехто вже висловив готовність грати в Україні.

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Раніше підтвердив повернення в Минай словенець Ловро Грайфонер. Також ресурс Tribuna повідомляє, що до Чорноморця повернеться захисник із Канади 28-річний Манджрекар Джеймс.

Футболіст підписав контракт з одеситами 18 лютого, проте зі зрозумілих причин так і не дебютував за команду. Тепер Джеймс чекає свого дебюту в УПЛ.

Захисник має досвід виступів в Угорщині, Данії та Греції, погравши за Печ, Діошдьєр, Вашаш, Фредерісію, Мідтьюлланд, Ламію та Вайле. Також на його рахунку 13 матчів та один гол за збірну Канади.

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Крім того, Чорноморець близький до домовленості щодо повернення до команди бразильця Вандерсона. 27-річний захисник прийшов у клуб 1 лютого і провів другу частину сезону у литовському Паневежисі.