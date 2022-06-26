Респект! Легіонер зі Словенії повернеться в чемпіонат України під час війни

Ловро Грайфонер не має наміру залишати Минай і повернеться до тренувань із клубом 1 липня

Ловро Грайфонер продовжить грати за Минай

Чемпіонат України з футболу 2022/2023 має стартувати 20 серпня. Очікується, що УПЛ пройде на нашій території, попри воєнний стан. Базовими містами мають стати Київ, Львів та Ужгород.

Такі умови проведення турніру відлякають багатьох легіонерів, які не захочуть їхати в країну, що воює. Щоправда, є й протилежні приклади. Словенець Ловро Грайфонер готовий виступати за Минай і навіть не вважає себе героєм через це.

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"Я з оптимізмом відреагував на новину про старт УПЛ, як і більшість людей в Україні. Переконаний, що футбол може стати світлим промінцем у цей час. Вірю, що через якийсь час на трибуни зможуть повернутися й фани. Після початку війни я завжди був на зв'язку з одноклубниками, тренером та спортивним директором. На жаль, я не знаю української мови, але це лише поки що.

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Я справді дав згоду на те, щоб повернутися до України та грати за Минай у новому сезоні. 1 липня розпочну підготовку з командою. До війни я провів у Минаї лише місяць, але за цей час уже відчув себе частиною цієї родини. Чесно кажучи, я навіть не думав про інші варіанти, ці пів року я чекав на можливість повернутися в Україну. Щасливий знову приїхати до клубу. Звичайно, я добре знаю, що відбувається в Україні. Знаю, що наша група спочатку гратиме переважно в Ужгороді.

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Сім'я підтримала моє рішення. Деякі люди висловлюють мені повагу через повернення в Україну. Мені приємно, але герої ті, хто боронить свободу українського народу на фронті, а не ті, хто приїжджає сюди грати у футбол. Ми у Словенії підтримуємо вас, як і весь цивілізований світ".

Півзахисник підписав із закарпатцями контракт у лютому, тому ще не встиг дебютувати за команду. Ловро представляв збірні Словенії U-18 та U-19, а також виступав за Марибор, Драву, Алюміній та Акрітас із Кіпру.