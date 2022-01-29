Оце скупердяй: Роналду заробляє 125 мільйонів на рік, але не може купити синові телефон

Кріштіану Роналду забороняє сину користуватися телефоном / Фото: Колаж: Сьогодні

Тому футболіст намагається відгородити від технологій свого старшого сина Кріштіану-молодшого і досі не купив смартфон.

"Давайте я розповім на прикладі Кріштіану-молодшого, якому 12 років. Син постійно запитує, коли буде телефон.

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Відповідаю: "Коли настане час". Не треба бути одержимими технологіями. Потрібно використати їхні переваги. Іноді я даю Кріштіану-молодшому телефон на час, але не завжди. Дітям потрібно давати телефони на певний час, а не постійно", – сказав Роналду Corriere dello Sport під час відвідування Всесвітньої виставки у Дубаї.

Раніше ми повідомляли, що Роналду злий на сина за любов до чіпсів та кола.

"Побачимо, чи стане мій син великим футболістом. Він іноді п'є колу та їсть усілякі чіпси, мене це дратує, він знає про це", – розповідав якось футболіст.

На Євро-2020 сам Роналду опинився в епіцентрі скандалу, коли демонстративно прибрав пляшку коли зі столу.