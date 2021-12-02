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Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Ось, хто заслужив на Золотий м'яч: футболіст Челсі врятував життя фаната в матчі АПЛ

Сергій Шаховець
2 грудня, 00:27
Поєдинок 14-го туру чемпіонату Англії було призупинено. В одного з уболівальників стався серцевий напад

Під час матчу Уотфорд Челсі у вболівальника сталася зупинка серця / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч Вотфорда і Челсі була призупинена на 13-й хвилині гри, коли футболіст "аристократів" Маркос Алонсо показав арбітру зустрічі, що на трибунах одному з уболівальників стало погано.

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Рефері вирішив забрати команди з поля під час надання медичної допомоги фанату.

За інформацією BBC, у вболівальника "шершнів" трапився серцевий напад. Лікарі надали йому допомогу, і стан фаната стабілізувався. Його відвезли зі стадіону до найближчої лікарні.

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Матч Прем'єр-ліги призупинили на півгодини. Гравці повернулися на поле, отримали 5 хвилин на розминку та відновили зустріч.

Поєдинок завершився перемогою "аристократів" з рахунком 2:1, але головне – життя вболівальника було врятовано.