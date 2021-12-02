Ось, хто заслужив на Золотий м'яч: футболіст Челсі врятував життя фаната в матчі АПЛ

Під час матчу Уотфорд Челсі у вболівальника сталася зупинка серця / Фото: Колаж: Сьогодні

Зустріч Вотфорда і Челсі була призупинена на 13-й хвилині гри, коли футболіст "аристократів" Маркос Алонсо показав арбітру зустрічі, що на трибунах одному з уболівальників стало погано.

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Рефері вирішив забрати команди з поля під час надання медичної допомоги фанату.

За інформацією BBC, у вболівальника "шершнів" трапився серцевий напад. Лікарі надали йому допомогу, і стан фаната стабілізувався. Його відвезли зі стадіону до найближчої лікарні.

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Матч Прем'єр-ліги призупинили на півгодини. Гравці повернулися на поле, отримали 5 хвилин на розминку та відновили зустріч.

Поєдинок завершився перемогою "аристократів" з рахунком 2:1, але головне – життя вболівальника було врятовано.