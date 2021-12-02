Вот, кто заслужил Золотой мяч: футболист Челси спас жизнь фаната в матче АПЛ

Во время матча Уотфорд Челси у болельщика произошла остановка сердца / Фото: Коллаж: Сегодня
Встреча Уотфорда и Челси была остановлена на 13-й минуте игры, когда футболист "аристократов" Маркос Алонсо показал арбитру встречи, что на трибунах одному из болельщиков стало плохо.
Рефери принял решение увезти команды с поля во время оказания медицинской помощи фанату.
По информации BBC, у болельщика "шершней" случился сердечный приступ. Врачи оказали ему помощь и состояние фаната стабилизировалось. Его увезли со стадиона в ближайшую больницу.
Матч Премьер-лиги приостановили на полчаса. Игроки вернулись на поле, получили 5 минут на разминку и возобновили встречу.
Поединок завершился победой "аристократов" со счетом 2:1, но главное – жизнь болельщика была спасена.