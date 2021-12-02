1 декабря 21:45
Дженоа 0
Милан 3
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Вот, кто заслужил Золотой мяч: футболист Челси спас жизнь фаната в матче АПЛ

Сергей Шаховец
2 декабря, 00:27
Поединок 14-го тура чемпионата Англии был приостановлен. У одного из болельщиков произошел сердечный приступ

Во время матча Уотфорд Челси у болельщика произошла остановка сердца / Фото: Коллаж: Сегодня

Встреча Уотфорда и Челси была остановлена на 13-й минуте игры, когда футболист "аристократов" Маркос Алонсо показал арбитру встречи, что на трибунах одному из болельщиков стало плохо.

Реклама

Рефери принял решение увезти команды с поля во время оказания медицинской помощи фанату.

По информации BBC, у болельщика "шершней" случился сердечный приступ. Врачи оказали ему помощь и состояние фаната стабилизировалось. Его увезли со стадиона в ближайшую больницу.

Реклама

Матч Премьер-лиги приостановили на полчаса. Игроки вернулись на поле, получили 5 минут на разминку и возобновили встречу.

Поединок завершился победой "аристократов" со счетом 2:1, но главное – жизнь болельщика была спасена.