Ось кого треба було брати Шеві! Українець поставив на коліна Мілан

Коваленко допоміг Спеції здолати Мілан / Фото: Getty Images

Поєдинок 22-го туру Серії А Мілан – Спеція відбувся у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро".

Господарі поля володіли перевагою і наприкінці першого тайму повели у рахунку. Гол у ворота Спеції забив португальський форвард "россонері" Рафаел Леау. До цього захисник Мілана Тео Ернандес не реалізував пенальті.

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Футболісти Спеції зрівняли рахунок у середині другого тайму. Колумбійський хавбек "орлят" Кевін Агудело крученим ударом відправив м'яч у ворота Мілана.

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Розв'язка у поєдинку відбулася на шостій компенсованій хвилині. Еммануель Гьясі отримав чудовий пас від Віктора Коваленка, який перед цим з'явився на полі, та приніс перемогу Спеції.

Серія А, 22-й тур

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Мілан – Спеція 1:2

Голи: Леау, 45+1 – Агудело, 64, Гьясі, 90+5

На 45-й хвилині Тео Ернандес (Мілан) не реалізував пенальті (мимо).

ОГЛЯД МАТЧУ

Після сьогоднішнього матчу у Мілана, як і раніше, 48 очок. Команда Стефано Піолі посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А.

Спеція Віктора Коваленка набрала 22 очки та піднялася на 14-те місце.

Додамо, що цього сезону українець зіграв 14 матчів у Серії А, забив 1 гол і віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що 15 січня з посади головного тренера Дженоа було звільнено Андрія Шевченка. Український фахівець протримався на чолі клубу Серії А трохи більше двох місяців.