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Оце так жінка! Українка-візочниця виграла п'яту медаль у Токіо

Олег Люлька
2 вересня, 12:45
Плавчиня з Херсона Єлизавета Мерешко вкотре потрапила до призерів на Паралімпійських іграх у столиці Японії

Єлизавета Мерешко - героїня Паралімпіади / Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх у Токіо відбувся фінал з плавання вільним стилем на дистанції 400 метрів.

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко завершила заплив другою, поступившись лише китаянці Цзян Юйюань.

Трійку найкращих замкнула представниця Швейцарії Нора Майстер.

Результати запливу

  • 1. Цзян Юйюань (Китай) – 5.04.57
  • 2. Єлизавета Мерешко (УКРАЇНА) – 5.12.61
  • 3. Нора Майстер (Швейцарія) – 5.19.67

Це вже п'ята медаль Мерешко в Токіо. Раніше вона виборола два "золота", одне "срібло" і одну "бронзу". За кількістю нагород серед жінок Єлизавета ділить перший рядок зі ще трьома спортсменками – з Бразилії, Італії та Канади.

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Зазначимо, що у Єлизавети Мерешко вроджена аномалія спинного мозку. Через ураження опорно-рухового апарату спортсменка пересувається на візку.

Мерешко – мультимедалістка Токіо-2020 / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що українець став головним мультимедалістом Паралімпіади. 26-річний Максим Крипак із Харкова зі світовим рекордом виграв заплив на 100 метрів на спині і став лідером Ігор за кількістю здобутих нагород – тепер у нього їх шість!

Максим Крипак – герой Паралімпіади / Фото: Reuters

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