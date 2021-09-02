Оце так жінка! Українка-візочниця виграла п'яту медаль у Токіо

Єлизавета Мерешко - героїня Паралімпіади / Фото: Reuters
На Паралімпійських іграх у Токіо відбувся фінал з плавання вільним стилем на дистанції 400 метрів.
Українська плавчиня Єлизавета Мерешко завершила заплив другою, поступившись лише китаянці Цзян Юйюань.
Трійку найкращих замкнула представниця Швейцарії Нора Майстер.
Результати запливу
- 1. Цзян Юйюань (Китай) – 5.04.57
- 2. Єлизавета Мерешко (УКРАЇНА) – 5.12.61
- 3. Нора Майстер (Швейцарія) – 5.19.67
Це вже п'ята медаль Мерешко в Токіо. Раніше вона виборола два "золота", одне "срібло" і одну "бронзу". За кількістю нагород серед жінок Єлизавета ділить перший рядок зі ще трьома спортсменками – з Бразилії, Італії та Канади.
Зазначимо, що у Єлизавети Мерешко вроджена аномалія спинного мозку. Через ураження опорно-рухового апарату спортсменка пересувається на візку.
Раніше ми писали, що українець став головним мультимедалістом Паралімпіади. 26-річний Максим Крипак із Харкова зі світовим рекордом виграв заплив на 100 метрів на спині і став лідером Ігор за кількістю здобутих нагород – тепер у нього їх шість!