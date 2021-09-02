Оце так жінка! Українка-візочниця виграла п'яту медаль у Токіо

Єлизавета Мерешко - героїня Паралімпіади / Фото: Reuters

На Паралімпійських іграх у Токіо відбувся фінал з плавання вільним стилем на дистанції 400 метрів.

Українська плавчиня Єлизавета Мерешко завершила заплив другою, поступившись лише китаянці Цзян Юйюань.

Трійку найкращих замкнула представниця Швейцарії Нора Майстер.

Результати запливу

1. Цзян Юйюань (Китай) – 5.04.57

2. Єлизавета Мерешко (УКРАЇНА) – 5.12.61

– 5.12.61 3. Нора Майстер (Швейцарія) – 5.19.67

Це вже п'ята медаль Мерешко в Токіо. Раніше вона виборола два "золота", одне "срібло" і одну "бронзу". За кількістю нагород серед жінок Єлизавета ділить перший рядок зі ще трьома спортсменками – з Бразилії, Італії та Канади.

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Зазначимо, що у Єлизавети Мерешко вроджена аномалія спинного мозку. Через ураження опорно-рухового апарату спортсменка пересувається на візку.

Мерешко – мультимедалістка Токіо-2020 / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що українець став головним мультимедалістом Паралімпіади. 26-річний Максим Крипак із Харкова зі світовим рекордом виграв заплив на 100 метрів на спині і став лідером Ігор за кількістю здобутих нагород – тепер у нього їх шість!