Оце удар! Як Ф'юрі нокаутував Вайта (відео)

Ф'юрі легко переміг Вайта / Фото: REUTERS

Британець Тайсон Ф'юрі успішно провів захист чемпіонського поясу WBC. Він достроково переміг свого співвітчизника Ділліана Вайта.

Бій відбувся на лондонському стадіоні "Уемблі". І був завершений у шостому раунді. Ф'юрі потужним ударом звалив суперника з ніг. Вайт спробував піднятися та продовжити поєдинок, але рефері зупинив побиття.

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Таким чином, Тайсон Ф'юрі здобув 32-у перемогу у 33 поєдинках у професійній кар'єрі та вдруге поспіль успішно провів захист титулу WBC. Ще один поєдинок Ф'юрі завершив унічию.

Ділліан Вайт зазнав третьої поразки у 31 поєдинку на професійному рингу. Раніше він поступався Олександру Повєткіну та Ентоні Джошуа.

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Нагадаємо, що гонорари у боксерів були значними. Ф'юрі дістанеться 29,5 млн доларів, а Вайту – 7,4 млн. Плюс переможець бою отримає бонус у 4,1 млн доларів.

Крім того, прибутки боксерів ще збільшаться за рахунок продажу платної трансляції бою.