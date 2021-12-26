Оце так бізнес! Шевченко займався перевезенням футболок клубу Другої ліги

Шевченко побував у ролі перевізника / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній півзахисник Ліона, Монако та Лілля Фарес Балулі, якого у березні підписав харківський Метал (нині вже Металіст), розповів про кумедну історію, пов'язану з новою, українською, сторінкою його кар'єри.

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На момент підписання контракту з Балулі Метал виступав у Другій лізі. І одразу після укладання цієї угоди до харківського клубу почали масово надходити заявки від охочих отримати футболку гравця – від його фанатів із Франції.

Щоб задовольнити попит, довелося підключити навіть Андрія Шевченка, тогочасного головного тренера збірної України.

"Я був у Туреччині з клубом на зборах – і тут почав отримувати прохання від фанатів щодо моєї футболки Металу. Думав, це жарт, фейк. Але виявилося, що серйозно".

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"На той час наш клуб був тільки створений. Мені кажуть: "Ми не можемо задовольнити всі заявки, це аж занадто. Отримали до тисячі запитів". Вони були приголомшені".

"Це може прозвучати як анекдот, але Андрій Шевченко возив мої футболки до Франції, коли був матч Франція – Україна. Він взяв їх із собою у літак та привіз до Парижа", – розповів в інтерв'ю Footmercato Фарес Балулі.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

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Йдеться про матч відбіркового турніру ЧС-2022, який відбувся 24 березня 2021 року – тоді Франція та Україна сенсаційно розійшлися миром 1:1.

Додамо, що Фарес Балулі – француз алжирського походження. Йому 26 років. У складі молодіжної збірної Франції він вигравав престижний турнір у Тулоні.

Нині, реанімуючи свою кар'єру, Балулі лідирує з Металістом у Першій лізі України.