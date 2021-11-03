Оце буде видовище! У Києві пройде чемпіонат Європи з MMA

У Києві пройде ЧЄ по MMA

На чемпіонаті Європи розіграють медалі у 16 вагових категоріях: 9 у чоловіків та 7 у жінок. Організаторами турніру виступлять міжнародна федерація GAMMA та українська UF MMA.

Зазначимо також, що нинішній ЧЄ – відбір на чемпіонат світу, який відбудеться у грудні у німецькому Берліні.

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Українську збірну представлятимуть 32 найсильніші спортсмени, серед яких чемпіони світу 2019 року Валентина Семаль (вагова категорія до 47 кг) та Роман Сіркін (до 52 кг).

Наша збірна вважається однією з найпотужніших на континенті. У 2018 році на Чемпіонаті Європи українці посіли друге загальнокомандне місце, здобувши 1 золоту, 5 срібних та 4 бронзові нагороди. А вже у 2019 році наша збірна стала першою на чемпіонаті світу (5 золотих, 3 срібних та 3 бронзових).

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Окрім чемпіонату з класичного ММА, вперше відбудеться європейська першість з MMA striking – це нова дисципліна, яка успішно себе зарекомендувала на чемпіонаті Азії і впевнено набирає популярності.

MMA striking вважається більш ударним видом, що відрізняється тим, що бійці працюють фактично лише у стійці. Боротьба в партері дозволяється, але перебувати там можна не більше 30 секунд, що приваблює глядачів.

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7 та 8 числа бої проходитимуть на трьох рингах одночасно. А ось 9 листопада, коли намічено фінальні поєдинки, організатори вирішили залишити один ринг, щоб на ключових боях не розсіювалася увага глядачів.

Організатори зазначають, що вхід на трибуни Палацу Спорту буде безкоштовним.