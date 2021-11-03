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Вот это будет зрелище! В Киеве пройдет чемпионат Европы по MMA

Александр Трикиша
3 ноября, 20:46
В Киеве состоится Чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Турнир пройдет в столичном Дворце Спорта с 5 по 9 ноября

В Киеве пройдет ЧЕ по MMA

На чемпионате Европы разыграют медали в 16 весовых категориях: 9 у мужчин и 7 у женщин. Организаторами турнира выступят международная федерации GAMMA и украинской UF MMA.

Отметим также, что нынешний ЧЕ – отбор на чемпионат мира, который состоится в декабре в немецком Берлине.

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Украинскую сборную будут представлять 32 сильнейших спортсмена, среди которых чемпионы мира 2019 Валентина Семаль (весовая категория до 47 кг) и Роман Сиркин (до 52 кг).

Наша сборная считается одной из самых мощных на континенте. В 2018 году на Чемпионате Европы украинцы заняли второе общекомандное место, завоевав 1 золотую, 5 серебряных и 4 бронзовых награды. А уже в 2019 году наша сборная стала первой на чемпионате мира (5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых).

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Кроме чемпионата по классическому ММА, впервые состоится европейское первенство по MMA striking – это новая дисциплина, успешно себя зарекомендовавшая на чемпионате Азии и уверенно набирающая популярность.

MMA striking считается более ударным видом, отличающимся тем, что бойцы работают фактически только в стойке. Борьба в партере разрешается, но находиться там можно не дольше 30 секунд, что привлекает зрителей.

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7 и 8 числа бои будут проходить на трех рингах одновременно. А вот 9 ноября, когда намечены финальные поединки, организаторы решили оставить один ринг, чтобы на ключевых боях не рассеивалось внимание зрителей.

Организаторы отмечают, что вход на трибуны Дворца Спорта будет бесплатным.