23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
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Ворскла – Шахтар: де дивитися матч 23 жовтня

Любомир Луканюк
23 жовтня, 14:04
Список трансляцій поєдинку чемпіонату України. Гру між Ворсклою і Шахтарем можна буде подивитися на ТБ і в Інтернеті

"Шахтар" - "Ворскла" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

12-й тур чемпіонату України з футболу сьогодні продовжиться у Полтаві. Зустрічаються Ворскла і Шахтар.

Де дивитись? Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Ворскла – Шахтар. Також гру в прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 1". В Інтернеті дивитися поєдинок можна на Oll.tv. Початок трансляції о 17:00.

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Хто фаворит? Відповідно до котирувань букмекерських контор, ймовірність результату зустрічі така: перемога Ворскли – 11%, нічия – 17%, перемога Шахтаря – 72%.

Турнірне становище. Між командами два очки різниці. Якщо виграє Ворскла, то команда вийде на друге місце в УПЛ. У разі перемоги "гірників", вони очолять турнірну таблицю мінімум до матчу Динамо – Дніпро-1.

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До речі, на полі Ворскли команди провели 26 матчів: 3 перемоги у Полтави, 6 нічиїх і 17 разів перемагав донецький клуб.

У минулому турі Шахтар розгромив Зорю – 6:1.

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А Ворскла обіграла Олександрію – 2:1.

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