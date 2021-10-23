23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
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Аякс --
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Ворскла – Шахтер: где смотреть матч 23 октября

Любомир Луканюк
23 октября, 14:04
Список трансляций поединка чемпионата Украины. Игру между Ворсклой и Шахтером можно будет посмотреть на ТВ и в Интернете

"Шахтер" - "Ворскла" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

12-й тур чемпионата Украины по футболу сегодня продолжится в Полтаве. Встречаются Ворскла и Шахтер.

Где смотреть? Мы ведем онлайн-трансляцию матча Ворскла – Шахтер. Также игру в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете смотреть поединок можна на Oll.tv. Начало трансляции в 17:00.

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Кто фаворит? Согласно котировкам букмекерских контор, вероятность исхода встречи такая: победа Ворсклы – 11%, ничья – 17%, победа Шахтера – 72%.

Турнирное положение. Между командами два очка разницы. Если выиграет Ворскла, то команда выйдет на второе место в УПЛ. В случае победы "горняков", они возглавят турнирную таблицу минимум до матча Динамо – Днепр-1.

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Кстати, на поле Ворсклы команды провели 26 матчей: 3 победы у Полтавы, 6 ничьих и 17 раз побеждал донецкий клуб.

В прошлом туре Шахтер разгромил Зарю – 6:1.

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А Ворскла обыграла Александрию – 2:1.

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