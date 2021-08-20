Ворскла – Металіст 1925: відео голів та огляд матчу

Дмитро Різник герой матчу Ворскла - Металіст 1925 / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

У матчі 5-го туру чемпіонату України Ворскла Юрія Максимова здобула впевнену перемогу над новачком УПЛ харківським Металістом 1925 2:0.

Полтавську команду сильно виручив їхній воротар Дмитро Різник, який на початку другого тайму відбив пенальті, а потім почав гольову атаку на ворота харків'ян.

ОГЛЯД МАТЧУ ВОРСКЛА – МЕТАЛІСТ 1925 (2:0)

Українська Прем'єр-ліга. 5 тур

Ворскла – Металіст 1925 – 2:0

Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (аг).

На 47 хвилині Батюшин (Металіст 1925) не забив пенальті (воротар).

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков, Тамм, Бондаренко (Яворський, 90), Якубу (Кушніренко, 90), Челядін, Тілль (Нестеренко, 89), Скляр (Вакула, 72), Кане (Пешич, 90), Степанюк.

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Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Ткачук, Шершень, Западня (Ченбай, 83), Габелок (Д. Кравченко, 83), Протасов (Савін, 70), Батюшин (Задерака, 64), Фабіньо, Дмитренко (Ременюк, 64), Криськів.

Попередження: Пердута, 35, Якубу, 72, Степанюк, 82 – Фабіньо, 66, Ременюк, 83, Савін, 87.

Решта матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу пройдуть 21 – 23 серпня.