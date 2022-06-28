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Вирва глибиною 5 метрів. Рашисти "демілітаризували" стадіон Миколаєва (фото)

Сергій Шаховець
28 червня, 13:30
Російсько-фашистські війська завдали ракетного удару по черговому "воєнному" об'єкту – міському стадіону Миколаєва

Окупанти обстріляли міський стадіон Миколаєва / Фото: Колаж: Сьогодні

Уранці 28 червня російські злочинці обстріляли ракетами Миколаїв. Орки запустили по місту 11 ракет. Одна з них потрапила центральним стадіоном Миколаєва.

Мабуть, на думку рашистів, спортивна споруда є військовим об'єктом.

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Внаслідок розриву ракети на біговій доріжці стадіону утворилася величезна вирва глибиною 5 метрів, а завширшки понад 15 метрів.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич прокоментував черговий злочин рашистів.

"Ракета потрапила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке... Знищено.

Нове поле ми зробили з обігрівом – ракета потрапила туди, у чашу стадіону, залишивши по собі вирву в 15 м завширшки та 5 м углиб", – сказав Сенкевич в інтерв'ю Українській правді.

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Нагадаємо, вчора російські терористи завдали ракетного удару по Кременчуку. Внаслідок обстрілу одна з ракет потрапила на територію стадіону.